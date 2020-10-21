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超貸472億「前無古人」 潤寅案檢求處王音之30年

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

台北地院審理潤寅案，潤寅負責人之一王音之今天辯結，檢察官論告，潤寅案不法所得472億元是史上之最，不但前無古人，更可能後無來者，對王女求刑30年。

王音之的律師辯稱，王音之詐貸40多億元用於支付手續費、利息，公司不動產都還在潤寅名下，王音之如果要侵占資產，應該在出境前處分、了結，主張她惡性不高。

律師說，王音之一度在美國才無法認罪，但到案後就坦承不諱，建議法官能給她減刑寬貸。

檢察官說，王音之主張錢都進到公司，但根據同案共犯供述，王女將詐貸得款用於生活費、付保險費，她從中獲利，並沒有減刑的法律適用。

檢察官更表示，潤寅案犯罪長達十幾年，是史上最大詐貸案、歷史性重大犯罪，受害銀行可能無法求償。

檢方認為，王音之犯後曾經逃亡，不具悔改誠意，希望合議庭就王音之所犯數罪都從重量刑，判她有期徒刑30年。

潤寅案主要被告是潤寅公司負責楊文虎、王音之夫妻、他們的女兒楊宇晨等；台北地檢署發動多次搜索、約談，起訴42人與3名法人被告。

王音之（中）。圖／本報資料照片
王音之（中）。圖／本報資料照片

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