聽新聞
test
0:00 / 0:00
超貸472億「前無古人」 潤寅案檢求處王音之30年
台北地院審理潤寅案，潤寅負責人之一王音之今天辯結，檢察官論告，潤寅案不法所得472億元是史上之最，不但前無古人，更可能後無來者，對王女求刑30年。
王音之的律師辯稱，王音之詐貸40多億元用於支付手續費、利息，公司不動產都還在潤寅名下，王音之如果要侵占資產，應該在出境前處分、了結，主張她惡性不高。
律師說，王音之一度在美國才無法認罪，但到案後就坦承不諱，建議法官能給她減刑寬貸。
檢察官說，王音之主張錢都進到公司，但根據同案共犯供述，王女將詐貸得款用於生活費、付保險費，她從中獲利，並沒有減刑的法律適用。
檢察官更表示，潤寅案犯罪長達十幾年，是史上最大詐貸案、歷史性重大犯罪，受害銀行可能無法求償。
檢方認為，王音之犯後曾經逃亡，不具悔改誠意，希望合議庭就王音之所犯數罪都從重量刑，判她有期徒刑30年。
潤寅案主要被告是潤寅公司負責楊文虎、王音之夫妻、他們的女兒楊宇晨等；台北地檢署發動多次搜索、約談，起訴42人與3名法人被告。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言