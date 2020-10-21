臉書留言版發言被網友「問候媽媽」 檢不起訴因用暱稱

陳姓男子以暱稱在臉書一則貼文「亂開車」下方留言，「沿路超掉這麼多車，我只能佩服」等語。郭姓男子留言回應「像我就超佩服你媽的XX，甘心做白工」。陳男提告加重誹謗非。但檢方認為，陳男是以暱稱發表而非真名，一般人難以此暱稱而與原告姓名身分連結，對郭男處分不起訴。

基隆地檢署不起訴處分書指出，陳男在今年5月在社群軟體臉書一則「亂開車」文章留言版中，以其暱稱，刊載「沿路超掉這麼多車，我只能佩服，除了運氣之外，技術應該非常好」，郭男瀏覽過後，以郭男之名，在該留言版標記告訴人，留言「像我就超佩服你媽的XX，甘心做白工」。

陳男提出加重誹謗之訴，郭男供稱，他留這句話就是字面上的意思，沒有任何隱藏的含意，因為告訴人回他「你管我佩服什麼」，他就回應告訴人他佩服什麼，他當時想到什麼就回什麼；因為有貼文是其他人跨越雙黃線轉彎駕駛，他認為告訴人應該要尊重其他用路人的生命，大家都是媽媽生的，不應該推崇這樣的危險駕駛方式，沒有妨害名譽的故意。