聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮某藥局欠繳33萬元口罩代售費 遭執行署查封
花蓮某間藥局執行實名制口罩配銷作業，卻欠繳33萬元代售防疫口罩費用，遭法務部行政執行署花蓮分署查封47項物品。藥師承諾，於11月辦理分期繳納，並同意分署將查封物品變賣清償欠款。這也是花東藥局因欠繳代售防疫口罩費用，遭移送執行首宗案例。
實名制口罩自今年2月6日開始，由健保特約藥局代售，並須將代售費用上繳給國庫。花蓮有間藥局從2月到7月，約售出6.6萬片實名制口罩，累積達33萬元，未將代售口罩費繳還國庫，9月遭衛福部食藥署催繳未果後，上月移送執行署花蓮分署強制執行。
執行署花蓮分署執行官邱俊諭表示，已就其每月自健保署領取執行業務所得（如藥事服務費、調劑費等）合併花蓮地方法院強制執行外，昨天會同相關人員前往藥局查扣47項，合計市值約6萬元的保健食品。此案為花東首宗藥局欠繳代售口罩費用遭執行的案例。
邱俊諭指出，據了解，藥局負責人因債務問題，而繳不出積欠費用，負責藥師當場承諾，將於11月擇期至花蓮分署辦理分期繳納，並同意分署變賣查封物品，以清償欠款。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言