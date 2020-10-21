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花蓮某藥局欠繳33萬元口罩代售費 遭執行署查封

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮某間藥局執行實名制口罩配銷作業，卻欠繳33萬元代售防疫口罩費用，遭法務部行政執行署花蓮分署查封47項物品。藥師承諾，於11月辦理分期繳納，並同意分署將查封物品變賣清償欠款。這也是花東藥局因欠繳代售防疫口罩費用，遭移送執行首宗案例。

實名制口罩自今年2月6日開始，由健保特約藥局代售，並須將代售費用上繳給國庫。花蓮有間藥局從2月到7月，約售出6.6萬片實名制口罩，累積達33萬元，未將代售口罩費繳還國庫，9月遭衛福部食藥署催繳未果後，上月移送執行署花蓮分署強制執行。

執行署花蓮分署執行官邱俊諭表示，已就其每月自健保署領取執行業務所得（如藥事服務費、調劑費等）合併花蓮地方法院強制執行外，昨天會同相關人員前往藥局查扣47項，合計市值約6萬元的保健食品。此案為花東首宗藥局欠繳代售口罩費用遭執行的案例。

邱俊諭指出，據了解，藥局負責人因債務問題，而繳不出積欠費用，負責藥師當場承諾，將於11月擇期至花蓮分署辦理分期繳納，並同意分署變賣查封物品，以清償欠款。

花蓮某間藥局欠繳33萬元口罩代售費，昨遭執行署查封。圖／執行署花蓮分署提供
花蓮某間藥局欠繳33萬元口罩代售費，昨遭執行署查封。圖／執行署花蓮分署提供
執行署花蓮分署查扣藥局47項、市值約6萬元的保健食品，將變賣以清償欠款。圖／執行署花蓮分署提供
執行署花蓮分署查扣藥局47項、市值約6萬元的保健食品，將變賣以清償欠款。圖／執行署花蓮分署提供

口罩 實名制

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