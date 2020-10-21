翻牆入境就為到超商購物 帛琉漁船船員處拘役30日

佐林（音譯）是帛琉群島籍全順輪所雇用的外籍船員，長期待在漁船上，8月6日傍晚5時，利用漁船停靠台南安平商港碼頭，擅自下船，並與我國籍陳姓同事攀爬附近公司鐵捲門上鐵絲圍籬，非法入境，他到超商購物後，想以同樣方式返回船上時，當場遭港務員警查獲，台南地院認他犯未經許可入國罪，但與一般偷渡入境打工者不同，處拘役30日，可上訴。

案經高雄港務警察總隊移送台南地檢署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。佐林在警詢及偵訊時坦承不諱，與證人陳姓同事在警詢時的證述情節大致相符，並有現場蒐證照片、移民署船員臨時停留許可證影本、護照影本等資料，法官認事證明確。