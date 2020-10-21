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翻牆入境就為到超商購物 帛琉漁船船員處拘役30日
佐林（音譯）是帛琉群島籍全順輪所雇用的外籍船員，長期待在漁船上，8月6日傍晚5時，利用漁船停靠台南安平商港碼頭，擅自下船，並與我國籍陳姓同事攀爬附近公司鐵捲門上鐵絲圍籬，非法入境，他到超商購物後，想以同樣方式返回船上時，當場遭港務員警查獲，台南地院認他犯未經許可入國罪，但與一般偷渡入境打工者不同，處拘役30日，可上訴。
案經高雄港務警察總隊移送台南地檢署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。佐林在警詢及偵訊時坦承不諱，與證人陳姓同事在警詢時的證述情節大致相符，並有現場蒐證照片、移民署船員臨時停留許可證影本、護照影本等資料，法官認事證明確。
台南地院審酌，佐林於防疫期間，未獲得入境許可，即擅自下船，攀爬圍籬，非法入境，危害國境安全及出入境移民管理的正確性。惟考量佐林係因長期滯留在漁船上，始入境至超商購物，且於出境時為警查獲，與一般偷渡入境打工者不同，且佐林坦承犯行，態度良好，以及其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處拘役30日，可易科罰金。
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