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法院裁准基金會7名臨時董事 長榮張國華再穩集團經營權

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

長榮集團經營權之爭，官司不斷，張榮發基金會董事長鍾德美向法院聲請選任臨時董事，台北地方法院日前裁准由高雄科技大學副校長俞克維擔任臨時董事長，並由遠見天下文化事業群營運長林天來等6人擔任臨時董事；而鍾德美被視為支持長榮大房長子張國華，臨時董事會人選均由鍾德美推薦，也有助張國華掌握長榮集團實權。

台北地院裁定7名臨時董事除俞克維、林天來外，還有國立臺北藝術大學音樂學院院長蘇顯達、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳、台灣海洋大學教育研究所教授吳靖國、佛光山佛陀紀念館顧問張譽騰、誠致教育基金會董事長方新舟。

鍾德美認為長榮二房獨子張國煒辭任第11屆董事後，基金會董事人數為偶數14人，而大房次子張國明等6位董事又怠於行使董事職權，無法順利選任第12屆董事，因此聲請選任臨時董事。

法院認為，基金會第11屆董事任期至2018年12月17日，但張國煒辭任後，主管機關教育部函文要求盡速召開董事會選任第12屆董事，但基金會至今仍未改選，且基金會董事人數為偶數，也不符規定。

裁定指出，鍾德美2019年5月3日、9月26日、今年1月8日召開董事會，卻因張國明等6名董事缺席，未達規定最低出席人數，而無法決議選任新董事。

雖然張國明等人抗辯，是因鍾德美限制使用委託書、拒絕他們帶律師參與董事會，更拿出新聞資料指鍾德美雇請保全人員阻擋張國銘和律師抵達會場，不是他們拒絕行使職權，但法官逐一反駁不採信。

另張國明等人也對鍾德美推薦7名臨時董事名單有意見，認為缺乏公益經驗而不適任董事；但法官認為，除其餘董事、教育部對人選無意見外，核對7人學經歷和專長，均和專業領域密切相關，可以適任董事職務，因此才准鍾德美聲請，可抗告。

張國明。圖／聯合報系資料照片
張國明。圖／聯合報系資料照片
張國華。圖／聯合報系資料照片
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