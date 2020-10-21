快訊

迷信川普想複製當年勝選模式 卻忘了他已非4年前的他

變天！最強媳婦林郭文艷守不住 百年大同經營權易主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為媽祖婆1次繳15年租金 奉天宮香客大樓店租明年起調漲

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣新港奉天宮董事會，2年前通過決議，自108年赴調漲香客大樓店鋪租金，但店舖承租人認為，當初投標租屋條件就是一次繳15年租金，承租是為了媽祖婆才一次繳高租金，臨時調漲不合理，廟方提民事訴訟，法官判決租金自明年1月1日起調整。

新港奉天宮主張，奉天宮香客大樓一樓店鋪，自民國60年代開始出租給承租人，當初租約是以60年代約定的稻穀數量，所轉換金額作為租金金額，40餘年不曾調漲租金， 因物價波動，店面租金與周邊房屋出租金額相比明顯過低。

新港奉天宮董事會決議，自108年1月起調漲租金，大樓各店舖月租金調漲為「 83年後每月稻穀租金乘以15.6元/台斤，乘以1.2計算」。

法院委託不動產估價公司鑑定建物地價，發現該處自民國83年至108年，平均漲幅達41.2%，認為所調漲租金尚屬合理，但因承租人已將店鋪租金繳納至今年12月31日，裁定香客大樓店鋪租金，自110年1月1日起調整，可上訴。

法官判決，新港奉天宮香客大樓租金，自明年1月1日起調漲。記者卜敏正／攝影
法官判決，新港奉天宮香客大樓租金，自明年1月1日起調漲。記者卜敏正／攝影

奉天宮

延伸閱讀

明天火星「大接近」 錯過要看到這麼亮要再等15年

彰化平原都會區地價飛漲 基層建商支持打房平抑地價

後備召訓年限擬延長至15年？ 後備指揮部：勿不實報導

勞退月領純新制4200元 vs. 舊轉新3萬 為何差這麼大？

相關新聞

翻牆入境就為到超商購物 帛琉漁船船員處拘役30日

佐林（音譯）是帛琉群島籍全順輪所雇用的外籍船員，長期待在漁船上，8月6日傍晚5時，利用漁船停靠台南安平商港碼頭，擅自下船...

蔡英文官邸旁點火稱有陳情需求 裁罰8000元

鍾姓男子在總統蔡英文總統官邸旁的人行道點火，焚燒裝有汽油的寶特瓶，被警方依違反社會秩序維護法移送法辦，台北地院認為，鍾焚...

法院裁准基金會7名臨時董事 長榮張國華再穩集團經營權

長榮集團經營權之爭，官司不斷，張榮發基金會董事長鍾德美向法院聲請選任臨時董事，台北地方法院日前裁准由高雄科技大學副校長俞...

為媽祖婆1次繳15年租金 奉天宮香客大樓店租明年起調漲

嘉義縣新港奉天宮董事會，2年前通過決議，自108年赴調漲香客大樓店鋪租金，但店舖承租人認為，當初投標租屋條件就是一次繳1...

元祖食品二少東夫婦爆婚變 安晨妤挨告和誘罪獲不起訴

「元祖食品」少東夫妻檔張劭緯、安晨妤驚傳婚變。安女指控張與「大黑松小倆口」千金邱薇樺涉妨害家庭，由於釋字791號解釋已宣...

喝酒上車發動引擎被移送酒駕 法院認沒「駕駛」判無罪

桃園王姓男子到KTV喝酒唱歌，準備離開時上車發動引擎就被警方攔查，測得呼氣值每公升0.58毫克被依公共危險罪嫌送辦，但王...

讓義工頂替生病鄰長參加里鄰長聯誼活動 里長圖利起訴

新北市新莊區去年舉辦里鄰長聯誼活動，一名鄰長於活動前一天因病請假，王姓里長讓一名熱心里內公共事務民眾頂替參與聯誼活動，法...

醫年收600萬 報稅月入2萬

北部連鎖中醫集團「明師中醫」創辦人李一宏與旗下診所負責人，被控推薦民眾購買減重療程券，七年來分流記帳隱匿自費收入五億元，...

虐死女嬰 夫妻小三一起埋屍

龍姓男子與陳姓妻子吵架後對五個月大的女兒洩憤，舉起摔落、以毛巾摀臉後打死，女嬰母親目睹未制止，還協助冰存遺體，與丈夫及林...

大陸抽砂船趁夜越界馬祖盜採砂石 11人全裁定羈押

真的是「侵門踏戶」！1艘大陸籍「國良919」號抽砂船本月3日於連江縣海域越界盜採海沙，遭馬祖海巡隊查獲金姓船長等11人隔...

假釋男涉酒駕逼車 懺悔捐20萬法官判他免回牢籠

假釋中的40歲洪姓男子去年9月晚間涉酒駕載著許姓友人，路上跟1輛機車起糾紛，洪、許竟攔車並推擠對方騎士2人，還不讓離去，...

台大濺血案！張耿維遭白狼之子、統促黨毆傷 獲賠46萬元確定

台灣大學2017年租借場地舉辦「中國新歌聲上海．台北音樂節」，引爆學生抗議並與中華統一促進黨成員衝突，4名學生受傷，受傷...

熱門新聞

暖！新莊爺爺捷運站外跌破頭噴血 丹鳳高中生包外套蹲地秒救

台東國中生遭霸凌威逼當眾手淫 受害生母親：我心好痛

嘉義協同中學教師疑心肌梗塞昏迷 送醫急救宣告不治

加拿大男與台女分手 性愛片Po全球最大色情網站被判刑

軍情局退役少將竟成共諜？檢調約談3名軍情局退役將校

北市銀行外傳當街搶錢 犯嫌抱40萬遁入捷運站逃逸中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。