為媽祖婆1次繳15年租金 奉天宮香客大樓店租明年起調漲

嘉義縣新港奉天宮董事會，2年前通過決議，自108年赴調漲香客大樓店鋪租金，但店舖承租人認為，當初投標租屋條件就是一次繳15年租金，承租是為了媽祖婆才一次繳高租金，臨時調漲不合理，廟方提民事訴訟，法官判決租金自明年1月1日起調整。

新港奉天宮主張，奉天宮香客大樓一樓店鋪，自民國60年代開始出租給承租人，當初租約是以60年代約定的稻穀數量，所轉換金額作為租金金額，40餘年不曾調漲租金， 因物價波動，店面租金與周邊房屋出租金額相比明顯過低。

新港奉天宮董事會決議，自108年1月起調漲租金，大樓各店舖月租金調漲為「 83年後每月稻穀租金乘以15.6元/台斤，乘以1.2計算」。