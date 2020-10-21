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為媽祖婆1次繳15年租金 奉天宮香客大樓店租明年起調漲
嘉義縣新港奉天宮董事會，2年前通過決議，自108年赴調漲香客大樓店鋪租金，但店舖承租人認為，當初投標租屋條件就是一次繳15年租金，承租是為了媽祖婆才一次繳高租金，臨時調漲不合理，廟方提民事訴訟，法官判決租金自明年1月1日起調整。
新港奉天宮主張，奉天宮香客大樓一樓店鋪，自民國60年代開始出租給承租人，當初租約是以60年代約定的稻穀數量，所轉換金額作為租金金額，40餘年不曾調漲租金， 因物價波動，店面租金與周邊房屋出租金額相比明顯過低。
新港奉天宮董事會決議，自108年1月起調漲租金，大樓各店舖月租金調漲為「 83年後每月稻穀租金乘以15.6元/台斤，乘以1.2計算」。
法院委託不動產估價公司鑑定建物地價，發現該處自民國83年至108年，平均漲幅達41.2%，認為所調漲租金尚屬合理，但因承租人已將店鋪租金繳納至今年12月31日，裁定香客大樓店鋪租金，自110年1月1日起調整，可上訴。
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