元祖食品二少東夫婦爆婚變 安晨妤挨告和誘罪獲不起訴

「元祖食品」少東夫妻檔張劭緯、安晨妤驚傳婚變。安女指控張與「大黑松小倆口」千金邱薇樺涉妨害家庭，由於釋字791號解釋已宣告通姦罪違憲，且立即生效，台北地檢署今年7月間給予兩人不起訴處分，而張男則反控安女略拐小孩，偵查期間和誘罪部分獲撤告，偽造文書罪部分則罪嫌不足，檢方今不起訴安女。

去年11月間，《鏡週刊》爆出元祖二少東張劭緯背著妻子安晨妤，在外偷腥家族事業敵手「大黑松小倆口」千金邱威樺，兩人驚傳婚變。安女除對第三者提告涉嫌妨害家庭外，另持手腳紅腫、瘀青照片及驗傷單，赴警局報案被丈夫動粗，提告家庭暴力傷害罪。

檢方認為，安女所提供的照片雖可看出傷勢，但無法確認形成原因，且安女自稱遭丈夫家暴後將近三周才去醫院驗傷、取得單據，相關證據無法證明張男施以家暴，於今年5月25日不起訴張男。

此外，安晨妤還控告張劭緯、邱薇樺涉嫌妨害家庭罪。由於司法院大法官釋字791號解釋已宣告通姦罪違憲，且立即生效，檢方於今年7月21日給予兩人不起訴處分。

張劭緯又提告主張，去年8月間，安女明知小孩的護照由他保管，卻掛失重新申辦，把在大陸讀書的小孩帶回台灣，涉犯和誘及使公務員登載不實罪。