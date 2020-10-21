喝酒上車發動引擎被移送酒駕 法院認沒「駕駛」判無罪

桃園王姓男子到KTV喝酒唱歌，準備離開時上車發動引擎就被警方攔查，測得呼氣值每公升0.58毫克被依公共危險罪嫌送辦，但王辯稱上車發動是為了開燈找鑰匙，並沒有開車或駛離，法院勘驗警方密錄器，也未發現王男有「駕駛」行為，判處他無罪，可上訴。

起訴指出，王男今年3月27日凌晨2點多在KTV喝完威士忌後，正打算駕駛1輛自小客車要離開時被警方攔查，並測得呼氣值每公升0.58毫克，警方依公共危險現行犯將他移送。

王男表示，他確實有喝酒並坐入駕駛座內發動引擎，但堅決否認有不能安全駕駛行為，辯稱說當時將車子發動，是為了開車內燈光尋找家中鑰匙，並不是要開車。

法院並勘驗警方密錄器畫面，但其中除了王進入車內發動引擎，直到被警方攔查要求下車接受酒測，並未見該輛小客車有和駕駛情形，也無其他事證證明王確實有將小客車駛動。

法院審酌，刑法185條之3第1項第1款構成要件之一為「駕駛」，依該用語解釋定義上應非僅包含操作動力交通工具，尚須有駛動的行為，因此根據檢方提出證據等，尚難認定王有犯公共危險罪嫌，判處他無罪。

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