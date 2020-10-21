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讓義工頂替生病鄰長參加里鄰長聯誼活動 里長圖利起訴
新北市新莊區去年舉辦里鄰長聯誼活動，一名鄰長於活動前一天因病請假，王姓里長讓一名熱心里內公共事務民眾頂替參與聯誼活動，法務部廉政署接獲檢舉，調查後依法送辦，新北地檢署日前依貪汙治罪條例之對主管事務圖利罪起訴王姓里長。
起訴指出，新北市新莊區已擔任兩屆里長的王姓男子，於去年9月新莊區公所舉辦里鄰長聯誼活動時，因里內一名鄰長於活動前一天因病不克出席聯誼活動，王男竟邀約里內一名心公共事務的義工，頂替鄰長出席聯誼旅遊活動。
由於該里鄰長聯誼活動所編列的旅遊費用為一人3540元，依規定里長或鄰長本人不克前往，可由配偶或直系血親親人代理參加，但該名義工並不具鄰長直系血親身而遭人向法務部廉政署檢舉。
王姓里長到案後坦承一時失慮，雖已繳回3540元犯罪所得，新北地檢署日前仍依貪汙治罪條例之對主管事務圖利罪起訴。
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