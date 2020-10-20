大陸抽砂船趁夜越界馬祖盜採砂石 11人全裁定羈押

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導

真的是「侵門踏戶」！1艘大陸籍「國良919」號抽砂船本月3日於連江縣海域越界盜採海沙，遭馬祖海巡隊查獲金姓船長等11人隔離檢疫期滿，昨由地檢署訊後，認11人犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，向連江地方法院聲請羈押，全數獲准。

連江地檢署表示，海巡署第十海巡隊於本月3 日（中秋連假）晚間11點 許，在連江縣南竿海域，發現大陸籍「國良 919」號抽砂船利用深夜暮色，越界抽砂，遂上前攔查，當場查獲金姓船長等11人，並查扣這艘總噸位 3759 噸的抽砂船，及已抽取之1800 噸海砂，立即命其將海砂回填。

金姓船長等11人經隔離檢疫期滿，於昨日由地檢署主任檢察官呂象吾進行訊問，訊後認金嫌等人均涉犯入出國移民 法及加重竊盜等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，遂 向連江地方法院聲請羈押，全數獲准。

連江地檢署強調，盜採海砂行為，不僅破壞還洋生態甚鉅，且侵害我國國土安全，針對此不法行為，該署將持續聯合轄內各司法警察機關，加強海域執法，一旦緝獲，必從嚴追訴。

中秋節連假，傳大陸抽砂船趁夜越界到馬祖海域盜採砂石，遭海巡隊查獲。圖/民眾提供
中秋節連假，傳大陸抽砂船趁夜越界到馬祖海域盜採砂石，遭海巡隊查獲。圖/民眾提供
中秋節連假，傳大陸抽砂船趁夜越界到馬祖海域盜採砂石，1800噸海砂，已全數回填海域。圖/民眾提供
中秋節連假，傳大陸抽砂船趁夜越界到馬祖海域盜採砂石，1800噸海砂，已全數回填海域。圖/民眾提供

海巡署 警察 移民

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