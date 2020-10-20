中國抽砂船馬祖海域撈過界 11船員全數羈押

中央社 / 連江縣20日電

中國抽砂船「國良919」號非法越界在馬祖海域周邊盜採砂石，經馬祖海巡隊查獲移送連江地檢署偵辦，包括船長在內11人，經隔離檢疫期滿，檢方向法院聲請羈押獲准。

海巡署第10海巡隊3日晚間11時許，在連江縣南竿海域，發現總噸位3759噸的大陸籍「國良919」號抽砂船，利用暮色越界實施抽砂作業，經上前攔查，當場查扣已抽取的海砂1800噸，押解船長等11人到案。

連江地檢署發布新聞稿指出，此案查扣的1800噸砂石已回填馬祖海域，而11名船員經隔離期滿，19日由檢察官訊問後，認均涉犯入出國移民法及加重竊盜等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，向連江地方法院聲請羈押，全數獲准。

連江地檢署表示，盜採海砂行為嚴重破壞海洋生態，且侵害國土安全，將持續聯合轄內各司法警察機關，加強海域執法，一旦緝獲，必從嚴追訴，以維護馬祖海域完整及保護海洋生態環境。

馬祖 海巡署 砂石

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