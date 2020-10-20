假釋男涉酒駕逼車 懺悔捐20萬法官判他免回牢籠

假釋中的40歲洪姓男子涉酒駕載友人，還對騎士逼車，但他審理期間認罪，捐20萬做公益請求輕判，獲法官諒解判酒駕免刑，僅強制罪處拘役。圖與本案無關。本報資料照 假釋中的40歲洪姓男子去年9月晚間涉酒駕載著許姓友人，路上跟1輛機車起糾紛，洪、許竟攔車並推擠對方騎士2人，還不讓離去，警方獲報到場發現洪的酒測超標，依法送辦。由於洪若判徒刑將撤銷假釋入獄，他認罪寫悔過書、捐款20萬元求情，高雄地院考量他已努力更生，判公共危險罪免刑，可上訴。

判決指出，洪姓男子曾涉販賣毒品等罪，共遭判10年3月徒刑定讞發監，直到2015年11月4日假釋出監，付保護管束處分，預計今年4月16日才期滿。

不過洪姓男子去年9月15日晚間10點多，在高雄仁武區飲酒後，開車載35歲許姓男子離去，當晚約11點沿苓雅區中正一路往東，懷疑一旁機車騎士辱罵他們，洪跟許便以車阻擋，出手推擠、拍打，不准對方離去，騎士2人只好打電話報警。

警方到場後，反而發現洪姓男子的酒測值每公升0.86毫克，依公共危險罪、妨害自由罪移送洪及許姓男子。

由於洪姓男子若因此案判有期徒刑，假釋將撤銷，入獄服4年5月的殘刑；他審理時認罪，捐20萬元給公益團體，強調假釋出監後經過3年多才發生此案，沒其他犯罪紀錄，提出在職證明強調這段時間他有正當工作，扶養高齡母親及就學中兒子，再入監恐讓他的更生努力都抹煞，家人也失去經濟來源。

法官考量，洪姓男子是第1次犯酒駕，確實有努力更生、重返社會的具體表現，審理期間捐20萬給犯罪被害人保護協會，超過刑法最低刑度的易科罰金的金額，有積極填補所造成的危害，符合修復式司法，且已足使他獲取教訓。

法官依洪姓男子更生情形、犯罪情節及態度，認定他有可憫恕之處，針對不能安全駕駛動力交通工具罪，判免刑，希望能深自警惕，切實悔改，勿再心存僥倖而故意犯罪；逼車攔人部分，法官批評洪姓、許姓男子自我情緒控制能力欠佳，考量認罪，分別處兩人拘役50日，各得易科罰金5萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康