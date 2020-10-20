台大濺血案！張耿維遭白狼之子、統促黨毆傷 獲賠46萬元確定

中國大陸選秀節目「中國新歌聲」2017年來台，引發衝突。本報資料照片 台灣大學2017年租借場地舉辦「中國新歌聲上海．台北音樂節」，引爆學生抗議並與中華統一促進黨成員衝突，4名學生受傷，受傷學生張耿維向統促黨總裁張安樂次子張瑋等4人求償77萬餘元，台北地方法院判張瑋等3人連帶賠償5萬元，持甩棍傷人的統促黨成員胡大剛賠償32萬餘元。雙方上訴，台灣高等法院判胡還須加賠8萬餘元。

換言之，高院判張耿維總共可獲賠46萬919元；本案不得上訴。

「2017中國新歌聲上海．台北音樂節」在當年9月24日舉辦，台大學生、獨派團體抗議，攻占舞台，胡大剛從媒體得知後，下午3點多到場聲援，綽號「台獨機關槍」的獨派人士李柏璋和愛國同心會因政治立場不同而口角，雙方爆發肢體衝突。

張耿維提告主張，當時他上前維護李柏璋，被胡大剛持伸縮甩棍毆打，他左手手掌粉碎性骨折、頭部撕裂傷、左前臂擦傷。

張耿維說，胡大剛最後和張瑋、王啟鑌、林紹哲會合後，發現他仍尾隨在後、拿手機拍攝，張瑋揮拳作勢揮打他，並示意其他人逼近、毆打，害他受傷，要求賠償醫療費、不能工作損失、精神慰撫金共77萬餘元。

張瑋等人抗辯，稱張耿維的傷勢是胡大剛一人造成，和張瑋等3人無關，且精神慰撫金過高。北院認為胡大剛刑事部分被依傷害罪判刑5月，另張瑋、王啟鑌、林紹哲各被判拘役40日、40日和50日定讞，事實明確。

北院認為胡大剛應賠償張耿維醫療費、不能工作損失和精神慰撫金共32萬8428元；另張耿維頸部擦傷僅1公分大，並未達無法繼續工作程度，也未見台大醫院就此傷有醫療處置，因此判張瑋等3人應連帶賠償5萬元精神慰撫金。

胡大剛和張瑋、王啟鑌、林紹哲皆上訴；張耿維也提附帶上訴，請求胡再給付10萬6850元，並擴張請求胡大剛給付29萬3150元。高等法院今判上訴及附帶上訴均駁回。

高院指出，一審判決妥適，而張耿維擴張之訴部分，他在知悉受有損害及賠償義務人後超過2年才請求胡賠償看護費用和就醫交通費，胡為時效抗辯並拒絕給付有理由，因此張耿維只能請求胡再賠償勞動能力減損的8萬2491元損失。