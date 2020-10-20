越掙扎鎖越緊！保母悶壓幼童19分鐘 家屬盼殺人罪論處

廖姓保母涉嫌悶壓李小弟，造成趴睡窒息死亡。圖／記者蕭雅娟翻攝 「我們的」內湖托嬰中心廖姓保母，去年為了讓10個月大的李小弟午睡，涉嫌雙手環抱、悶壓頭頸部長達19分鐘致亡。今天士林地院開庭審理，保母坦承業務過失致死，但李小弟父母認為，孩子越掙扎遭鎖得越緊，根本是故意殺人，盼法院依照殺人罪或妨害兒童發展致死罪判決。審判長諭知全案辯論終結，11月17日下午2點30分宣判。

今日法院勘驗托嬰中心監視器畫面，廖姓保母先餵食幼童喝奶後，轉而以身體壓制李小弟午睡，過程中保母雙手環抱李小弟頭部長達19分鐘，多次把李小弟抓靠近自己，李小弟不斷掙扎扭動身體，但卻被不斷被保母雙手悶壓頭頸部，直到一動也不動，保母才放手轉而照顧剛剛喝奶的幼童。

李小弟父母看見法庭上畫面，母親忍不住哭泣「他已經在掙扎了」父親也說「我的小孩沒動了...」審判長請告訴人若受不了可以到庭外等候，但父母仍堅強留在法庭。

根據法醫驗屍報告指出，李小弟趴躺在床墊上，遭人悶壓身體、肢體，頭頸肩皮下組織出血，因照顧者悶壓頭頸肩導致呼吸困難、缺氧致死，體內檢驗出用藥（感冒藥），但無因藥物死亡，死亡為因爲他殺。

廖姓保母當庭坦承業務過失致死罪，不承認殺人罪。從2014年取得照顧技術保母照，19歲就開始照顧表弟，已20年經驗。在我們的托嬰中心是新人，跟著前輩做，讓小孩趴睡，自己從頭到尾沒有睡午覺，小孩趴在墊子上，「我在旁邊抱著他睡」。

審判長問，用腳手抓他或用腳頂他（李小弟），是合用意？保母回答是為了穩定，他會一直動想起來玩。審判長再問，他睡有帶頭作用？保母回答，因大的會吵，小的不會吵，他會動去玩東西而吵到小的。「有先摸背部，有心跳，才去顧其他小孩」

廖保母稱，11點至14點是午休時間，都沒上廁所，照顧孩子後才去上廁所，當時聽到廚工阿姨喊主任叫救護車，看不對才衝進去急救，當天下午至警局作筆錄。保母目前兼職當外送員，每件60元，還要照顧家中奶奶。

檢察官論告，被告在照顧李小弟午休19分，以極不恰當、具有力度方式壓制入睡，待李小弟不動趴著後，長達數分鐘沒注意李小弟狀況，最後還是廚工發現有異，才通報叫救護車，犯業務過失致死罪明確。

公設辯護人稱，本件被告無法否認，要為此負責，但應有自首適用，請考量經濟狀況不好但願意賠償等態度，依法判決。

李小弟父親說，有幾句話想對兒子（叡叡）說，「如果叡叡還在身邊，現在應該可以牽手一起走了...爸媽會替你討回公道」。他稱，我兒子努力掙扎19分鐘，無法接受業務過死罪，請依照從重量刑。

李母指控，保母非過失，而是有認知的悶壓19分鐘，孩子越掙扎，她鎖得越緊，連腳都跨上去了。

李小弟母親表示，兒子是危險托育體制下的犧牲者，並不是要保母判處死刑或無期徒刑，這是托嬰環境的問題，試事發至今1年多，成立平台提升保母勞動條件，嘗試設法改善保母的工作環境，包含降低工時、減少托育比等。

告訴代理人葉恕宏稱，廖姓保母明知不該重壓，會有風險，卻仍依前輩方法壓小孩睡覺，為了自己便利不當安撫，廖也曾在庭上稱，如果至照顧一個小孩，不用用壓的。

告代稱，我們的托嬰中心聲稱有醫師團隊經營，有足夠人力照顧有保障，且是眾多高學歷家長選擇的托嬰中心，但實際上北市有13家分所，為了追求利益，未有足夠保母，如果蘇姓保母不在，廖姓保母要一個人照顧10個小孩，強迫小孩午休，保母忙到沒時間吃飯等等

他稱，業者、保母遭社會局裁罰，多家分所停業後，改名換負責人照樣營業，希望法院以殺人罪或妨害兒童發展致死罪論罪判刑。審判長諭知全案辯論終結，今年11月17日14點30分宣判。