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變造彩券以假亂真 日本料理師傅四處行騙判4年6月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局循線在高雄住處逮捕夏，起出犯罪工具等一批，清查出他在台中及台南犯下4起相同案件。記者邵心杰／翻攝
台南市警五分局循線在高雄住處逮捕夏，起出犯罪工具等一批，清查出他在台中及台南犯下4起相同案件。記者邵心杰／翻攝
高雄市47歲夏姓男子曾是日本料理師傅，手巧的他利用筆刀、白膠等工具偽造刮刮樂彩券，真假難辨，今年3月間持變造的刮刮樂彩券，向台南市彩券行店家誆騙中獎7萬元，但因店家現金不足，不疑有他交付同等值彩券，店家事後向銀行兌獎被拒才驚覺遭詐騙，檢警據報追查夏犯4案詐得等值彩券及現金共24萬元，台南地院認他犯偽造有價證券罪，應執行4年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，夏以裁割、黏貼彩券上英文字母、數字與序號方式，將台彩發行未中獎的刮刮樂彩券，擅自偽造成中獎彩券，分別於去年12月28日在台中，及今年1月29日、3月18日及3月25日在台南市北區、安南區，持偽造中獎彩券向店家兌現現金及等值彩券共計24萬元，他以假彩券換來真彩券，還當場刮中1萬5000元。

直至店家持偽造彩券前往銀行兌獎，經銀行告知彩券並未中獎，才驚覺吃虧上當，報警處理。警方循線於4月7日上午8時5分，持搜索票至夏位在高雄市住處搜索，起出刮刮樂彩券一批、變造彩券工具、筆刀、白膠等物。

檢警發現他手很巧，刮除刮刮樂上的銀漆，再使用筆刀拼湊變造中獎金額、英文字母及彩券下方序號，又持變造後的卡片尋找廟宇、夜市等無機器比對的刮刮樂攤商下手行騙。他見證據確鑿，最後坦承全部犯行。

台南地院合議庭審酌，夏屢以相同手法，再犯偽造有價證券詐取不法利益，漠視法律及他人財產權益，恣意非為，應予非難；兼衡其犯罪動機、目的、對社會及告訴人、被害人所生危害及所獲不法利益，迄今並未賠償被害人等一切情狀，認他偽造有價證券罪，共4罪，各處3年6月徒刑，應執行4年6月徒刑。

夏曾是日本料理師傅手巧，利用筆刀、白膠等工具偽造刮刮樂彩券，真假難辨，台南地院認他偽造有價證券罪，應執行4年6月徒刑。記者邵心杰／翻攝
夏曾是日本料理師傅手巧，利用筆刀、白膠等工具偽造刮刮樂彩券，真假難辨，台南地院認他偽造有價證券罪，應執行4年6月徒刑。記者邵心杰／翻攝
夏持變造的台灣公益彩券公司「超級777」刮刮樂彩券，店家不疑有他交付同等值彩券，待店家持變造彩券向銀行兌獎才驚覺遭詐騙。記者邵心杰／翻攝
夏持變造的台灣公益彩券公司「超級777」刮刮樂彩券，店家不疑有他交付同等值彩券，待店家持變造彩券向銀行兌獎才驚覺遭詐騙。記者邵心杰／翻攝

彩券行 刮刮樂 高雄市

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