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女音樂老師疑精神問題 偷取瀚星百貨無印良品商品遭訴
北市一名黎姓女音樂老師，今年中旬在文山區瀚星百貨（Edora Park）偷取日系品牌UQ、無印良品衣物等，價值1萬多元，得手後還大剌剌地坐在沙發區撕標籤。台北地檢署偵查期間她坦承犯行，並辯稱有精神問題才會做這些事，北檢今依竊盜罪將她起訴並向法院聲請簡易判決處刑。
檢方調查，去年中旬某日，一名黎姓女音樂老師前往位於景美的瀚星百貨（Edora Park），先拿幾件衣物裝進提籃，假裝去試衣間試穿衣服，卻夾帶個人隨身包包入內，趁機將部分衣物撕掉標籤後塞進包包，再從容地繼續逛，並走到沙發區坐下來把標籤撕毀。
等到黎女離去後，店員看見地上的標籤碎片而起疑，調閱監視器發現有一名女子涉嫌偷竊，向文山二分局報警提告。檢警循線追查到黎女，經勘驗現場監視器畫面發現，黎女假借試穿衣服將部分商品夾帶進隨身包包，將標籤撕毀於地，隨即離開百貨公司。
店家清點後確認有零食、文具、衣物等商品遭竊。據了解，黎女到案後坦承當天有在UQ、無印良品偷東西，但否認其中兩個物件是她偷的，並辯稱自己精神狀況不佳、服用藥物才會犯案。檢方調查後，今依竊盜罪將她起訴並向法院聲請簡易判決處刑。
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