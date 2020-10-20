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為還13萬賭債　賣家委賣1億珠寶他400萬賣了　判刑2年

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

王姓男子受託販售珠寶，收賣家15件珠寶侵占入己，把賣家開出總價1億零10萬的珠寶以440萬元賣出，還有珠寶下落不明，得款用來償還13萬元賭債；台北地院審理，王認罪，法官依侵占罪判他有期徒刑2年，犯罪所得沒收。可上訴。

依判決附表，王賣掉的15件珠寶有7件開價較高，它們是「600萬元大蛋面翡翠鑽戒」、「1000萬元全綠圓扁翡翠鑽墜」、「300萬元冰青翡翠豆鑽墜」、「1500萬元正陽綠冰青大蛋面」、「600萬元大蛋面圓扁翡翠鑽耳環」、「800萬元大冰青翡翠珠鍊34粒」、「3380萬元老坑冰青翡翠珠鍊49粒」，賣家標訂總價8180萬元，王以440萬元賤賣給李姓珠寶商，得款400萬元。

其餘8件相對廉價的翡翠玉珮、翡翠戒指等，賣家標訂單價在10萬元到1000萬元間，總價是1830萬元，王供稱私下拿去變賣，用得款償還13萬元賭債。

檢方偵辦，懷疑李姓珠寶商收贓，朝贓物罪嫌查辦，先處分不起訴，不過，賣家聲請再議，獲台灣高檢署發回重查，目前台北地檢署分「偵續」案號繼續釐清案情。

檢方指控，57歲王姓男子受託代為販售珠寶，2018年8月、9月收受賣家的15件珠寶，他和賣家約好將以4000萬元以上賣給萬海集團成員。

不過，王取得珠寶並未向萬海集團接洽，騙稱珠寶是母親珍藏的傳家寶，將7件高單價商品賣給李姓珠寶商，一年半內再將剩餘8件賣掉解決13萬元賭債，被害人報警，警方2018年9月扣得李姓珠寶商「購買」的7件珠寶，將王移送法辦，檢方起訴王。

判決指出，王坦承犯行，表示對賣家感到抱歉，還稱如果賣家沒有取回珠寶，也會賠償；法官審理認為，王侵占的珠寶價值甚巨，迄未能與被害人和解或賠償損失，判他有期徒刑2年。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

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