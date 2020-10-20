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王金平轉交525萬政治獻金 前黨部主委不知來源判無罪

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

時任立法院長王金平（前右）10年前將頂新公司總經理魏應交捐的525萬元，轉交給國民黨前高雄縣黨部主委劉進添，以協助黃昭順（前中）競選高雄市長。本報資料照
時任立法院長王金平（前右）10年前將頂新公司總經理魏應交捐的525萬元，轉交給國民黨前高雄縣黨部主委劉進添，以協助黃昭順（前中）競選高雄市長。本報資料照
國民黨前高雄縣黨部主委劉進添，遭控10年前收下頂新公司總經理魏應交捐525萬，當黃昭順競選首屆高雄市長經費，但頂新的外國法人持股3成以上，已涉違反政治獻金法。一審認定，錢是透過王金平轉交，劉進添不知來源，判他無罪；檢方上訴後，高雄高分院認為劉未盡查證義務，但沒構成犯罪，維持原判，可上訴。

起訴指控，時任立委的黃昭順2010年間競選高雄縣、市合併後的第1屆市長，同年10月22日，立法院長及黨中評委王金平到高雄縣黨部，交付開曼島商頂新公司總經理魏應交捐的525萬給主委劉進添，但頂新公司的外國法人持股超過30%，依法不得捐贈獻金，劉進添也沒繳給監察院，涉犯修正前政治獻金法第25條第2項的罪嫌。

劉進添喊冤稱，「錢是國民黨長官王金平交付的工作經費，我怎可能去查證來源！」他不認識魏應交、王金平也未告知款項來源，且都是新台幣，無從知道是境外資金。

魏應交作證指出，有次王金平跟他說高雄地區選舉需要經費，希望能幫忙，他想到保險箱裡永豐金退予公司的525萬元，就把這筆錢交給王金平，後來有拿到收據。

王金平證稱，得知高雄縣黨部輔選需要經費，遇到魏應交便開口尋求幫忙，之後分2、3次交付525萬給劉進添，但王金平說「我沒有跟劉進添說錢是誰給的，只說是熱心要幫助國民黨的人提供」。

一審合議庭依證詞判斷，魏應交並沒跟劉進添接觸、沒告知王金平525萬是頂新公司的資金，而王金平也沒跟劉說款項的來源，無法佐證劉進添知道這筆金錢來自魏應交、甚至能得知是頂新的錢，劉主觀上根本不知情，不構成「違法收受政治獻金罪」。

檢方上訴指出劉進添沒盡到查證義務，也沒在期限內繳庫，但二審合議庭認為，因王金平曾是劉進添的長官、中國國民黨副主席，交友廣闊，劉因此認為王金平募得的競選經費應來自國內，而疏忽考慮恐來自外國法人，此屬合理的經驗倫理法則，即使劉進添有過失，仍沒犯罪。

王金平 國民黨 政治獻金 黃昭順 頂新

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