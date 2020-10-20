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電影成真？新北智慧戰警頭盔 最快年底上路
新北市長侯友宜今接受市政總質詢，民進黨議員賴秋媚戴上新北科技建警計畫中的「警蜂動態影像蒐集機及辨識系統1.0」頭盔，化身電影中的智慧戰警，並詢問侯友宜成效及何時實施，侯友宜表示，頭盔可以讓員警在行車過程中辨識車輛資訊，有望提升執勤效率；警察局長陳檡文說，目前正在實驗階段，最快年底可上路，將先在兩個分局試用40個頭盔。
賴秋媚指出，新北推動AI防護城，包括無人機、警政機器人、智慧建警等，但新增這些科技，是否真能增加破案率，還是反而造成警員負擔？
侯友宜表示，透過科技辦案，一定可以提升勤務效率，破案率也會提升，每個月都會開治安會報及警政工作會報，追蹤成效。
賴秋媚也戴上宛如電影情節中的智慧戰警頭盔，詢問侯知不知道如何使用？侯則回應，自己沒用過，但頭盔可以幫助員警在騎車過程中，直接辨識車牌，另還有語音系統，便於警方追緝。
陳檡文則表示，目前正在實驗階段，若系統建置好，且經測試後系統穩定，最快年底可上路，將先在兩個分局試用40個頭盔。
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