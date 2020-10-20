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女士官營區搬走5箱飲料 因小失大遭判拘役15日

中央社 / 彰化20日電

陸軍吳姓女士官將營區內的5箱奶茶及紅茶搬回家，吳女事後雖歸還仍被起訴，彰化地院判拘役15日，易科罰金一天1000元，吳姓女士官搬走1080元的飲料，如不想坐牢需賠1萬5000元。

根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，吳女在陸軍彰化一處營區擔任士官，吳女把營區內部隊採購的2箱阿薩姆紅茶以及3箱阿薩姆奶茶，放進自己的車子裡帶回家，事後部隊發現5箱飲料不翼而飛，吳女才歸還飲料。

台中憲兵隊將案件移送台灣彰化地方檢察署偵辦，吳女被依竊盜罪起訴；彰化地院審理此案，吳女承認把5箱總價新台幣1080元的飲料搬回家，不過卻辯稱之前部隊有多的飲料麵包時，長官都會詢問有無人要帶回家；吳女的律師則說，被告以為只要經過伙房兵同意就可以帶回家，在伙房兵同意後，將5箱飲料搬上車。

不過地院法官查詢國軍相關規定及根據吳女部隊長官證詞，發現飲料是用大家的伙食費購買的，吳女要把飲料帶回家，至少要讓部隊最高長官知道，且當時長官沒裁示飲料要怎麼處理，而且吳女搬走飲料的時間是在演訓期間，不可能讓人在演訓期間搬飲料出去。

伙房兵也證稱，長官詢問多的麵包飲料有無人要領取的次數不多，當時吳女詢問是否能把飲料帶回家，以為指的是發給個人的部分，不知道吳女是要把5箱飲料都搬回家。

地院法官認為，被告為圖小利，竊取部隊財物，而被告犯後矢口否認犯行，被要求返還竊取的5箱飲料後，僅先搬回2箱飲料，等到部隊清點發現未全數搬回，要求補足後，才把其餘3箱搬回，犯後態度不佳，因此依刑法竊盜等罪，判處吳女拘役15日，如易科罰金，以1000元折算一日，全案仍可上訴。

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