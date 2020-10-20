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4月男嬰呼吸道感染嗆奶死 保母餵奶後睡著賠631萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

何姓女保母前年照顧年僅4個月大的林姓男嬰，疏於注意林姓男嬰呼吸道感染罹肺炎，在餵奶後，僅稍微拍一下嗝，即在嬰兒身旁睡著，待發現男嬰臉色蒼白，送醫急救不治，刑事部分依過失致死罪判刑6月，民事部分，嬰兒的父母向請求損害賠償，台中地院認嬰兒死因是呼吸道感染與溢奶導致窒息，何女疏忽與死亡具因果關係，判決何女賠償男嬰父母631萬餘元。可上訴。

判決書指出，何女領有保母證照，2017年11月受託照顧未滿林姓男嬰，同年12月6日，嬰兒因急性上呼吸道感染，已有喝奶吞嚥不順的情形，她知道餵奶後，應充分拍嗝，防止溢奶造成呼吸道吸入牛奶而窒息。

至2018年1月3日凌晨，何女餵男嬰150CC牛奶後，僅稍微拍一下嗝，即安撫入睡，讓嬰兒側睡於成人用的彈簧床墊上，何女則坐在床邊休息，因勞累而睡著，當天清晨5時許，驚覺嬰兒臉色蒼白，雖然實施CPR急救，趕緊通報119，但送達醫院時，已無呼吸心跳。

法務部法醫研究所相驗報告，指出男嬰生前最後一次喝牛奶約半夜，並且有吐奶吐痰，後來在送醫入院時間為清晨，已隔有一段時間，因此氣管、食道內無食物分布，但之前吸入牛奶已分布至較深層之呼吸道及肺泡內，加上先前有呼吸道感染而引起肺炎，二者皆為致死的原因。

刑事部分，台中高分院依過失致死罪判何女有期徒刑6月，可易科罰金，何女目前上訴三審，民事部分，男嬰的父母請求損害賠償，台中地院判決何女賠償男嬰的父母共631萬餘元。可上訴二審。

何姓女保母疏於照顧4月大林姓男嬰，致男嬰溢奶不治，男嬰父母向請求損害賠償，台中地院認嬰兒死因是呼吸道感染與溢奶導致窒息，何女疏忽與死亡具因果關係，判決何女賠償男嬰父母631萬餘元。圖／本報資料照
何姓女保母疏於照顧4月大林姓男嬰，致男嬰溢奶不治，男嬰父母向請求損害賠償，台中地院認嬰兒死因是呼吸道感染與溢奶導致窒息，何女疏忽與死亡具因果關係，判決何女賠償男嬰父母631萬餘元。圖／本報資料照

嬰兒 保母

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