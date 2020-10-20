嘉市前副議長郭明賓賄選入監服刑 帶藥入所情緒平和

前嘉義市副議長郭明賓，因賄選被判刑2年、褫奪公權7年定讞，昨天提前一天到地檢署報到發監執行，關在嘉義看守所兼鹿草分監。圖／聯合報資料照片

嘉義巿議會前副議長郭明賓因賄選被判刑2年、褫奪公權7年定讞，昨天提前一天到地檢署報到發監執行，關在嘉義看守所兼鹿草分監，所方說，郭是新收受刑人，與3名受刑人關在同1間舍房，郭心裡做好準備，情緒平和。

坐落鹿草鄉的嘉義監獄關刑期3年以上受刑人，看守所兼鹿草分監關2年刑期以下受刑人，郭明賓刑期2年，只要在監表現良好，服刑期一半即可申請假釋出獄，也可申請到台南外役監服刑，但是否核准要報法務部矯正署審核。

所方說，郭明賓新收受刑人，昨天報到服刑，關在4人一間的舍房，他心裡做好準備，帶慢性病藥服刑，服刑一周可依規定會客，為不讓受刑人被標籤化，與其他受刑人生活作息一視同仁。

郭明賓連任5屆市議員，當選副議長，2年前以無黨籍拚議員6連霸，樁腳被查獲賄選仍順利當選，檢方依郭涉賄選提民事及刑事，民事當選無效之訴，一審判當選無效，他不服上訴，去年9月二審駁回上訴定讞。刑事賄選部分，一審認定違反選罷法判2年徒刑、褫奪公權7年，他不服上訴，二審駁回上訴，維持原判。

8年前，也就是民國101年10月，無黨籍市議長林承勳被控議長選舉賄選，最高法院維持台南高分院認定，判林賄選罪成立，處期徒刑4年6月、褫奪公權3年，全案定讞，林承勳報到入監，議長及議員職務均解除。