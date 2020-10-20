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加拿大男與台女分手 性愛片Po全球最大色情網站被判刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

加拿大男子BAXTER與台籍溫姓女子交往，將與溫女性交的影片在「Pornhub」網站PO網，被控個人資料保護法「非公務機關非法利用個人資料」罪；台北地院審理，BAXTER認罪，法官判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

依維基百科說明，Pornhub於2007年在加拿大蒙特婁成立，為全球最大色情網站之一，英國、美國都有分部與伺服器；Pornhub類似Youtube，用戶可免費觀看網上影片，也可以在網上分享手中的色情影片；BAXTER將性愛影片PO網，PO在「祖國」產業上。

BAXTER與溫女曾是情侶，2019年2月，他在高雄市某旅館錄下與溫女性交過程，登入Pornhub網站，張貼「Tinder Date with Asian Office Worker in Taiwan」交友訊息，將與溫女性愛的影片等資訊PO網，溫女發現報警，BAXTER被起訴。

法官認為，BAXTER與溫女分手後，散布兩人交往期間的性生活影片，刊登於網路上供不特定的網友點閱，將女性裸體物化供他人品頭論足，因網路無遠弗屆致大量傳播，甚至無法盡數刪除而造成溫女無法磨滅的創傷。

判決說，BAXTER雖坦承犯行，力求與溫女和解，但雙方調解破局，審酌他的犯罪動機、手段、所生損害、自述加拿大大學肄業程度，判刑5月，得易科罰金。

判決指出，外國人受有期徒刑以上刑宣告者，得於執行後驅逐出境，不過，BAXTER在我國境內沒有其他犯罪，沒有證據證明他會繼續危害社會，不宣告驅逐出境。

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