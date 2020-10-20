找人潑前女友強酸體無完膚 他今賠50萬再鞠躬道歉

男子陳韋傑不滿蔡姓前女友分手，花錢找人在士林地檢署後方巷子潑酸教訓，蔡女身受重傷，至今仍需手術治療。一審依重傷害罪判陳9年徒刑，共犯張家豪、李育龍分別判7年6月、6年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今開庭，陳當庭賠償蔡父50萬餘元，並鞠躬向蔡父致歉「深深的對不起」。

陳韋傑透過家人協助籌錢，今天當庭賠償蔡父50萬815元；張家豪表示，目前可以賠償5到10萬元，其餘均透過律師和他母親聯繫；李育龍指出，他已經和老闆借到20萬元，下周一會直接匯款至被害人的帳戶。

陳韋傑庭上表示，事隔一年他已經知道他用這種方法處理問題是錯的，「我很後悔，對不起」；庭末，他也起立向蔡父鞠躬致歉表示「深深的對不起」。

蔡父指出，女兒體無完膚，身體全部都是傷，傷疤還會再長肉、蟹足腫，都需要手術、雷射治療，未來醫療方式仍須和醫師討論，也需要持續接受精神科診療，「真不知道後面日子怎麼過」，至今醫療費耗費30多萬元，但他案發後借款已超過百萬元，姊姊也每天陪伴她，希望讓她心情好一點；對於量刑，蔡父沒有意見，他相信司法和法官會公平公正。

告訴代理人張衞航則說，蔡女日前接受手術，9月21日才剛出院，日後還需要多次手術，醫療費用仍龐大，雖然陳韋傑賠償部分金額，有些許悔意，仍不足以彌補蔡女一輩子得活在傷痛中；張家豪、李育龍則沒有賠償被害人，未見悔意。

高院今開庭除提示證據外，也逐一釐清陳韋傑、張家豪、李育龍之間供詞的歧異，最終諭知言詞辯論終結，訂11月24日宣判。

蔡姓女子去年9月12日在父親陪同下到士林地檢署出庭，庭後在士東路遭張潑酸，警方迅速逮獲潑酸張和接應的李，並查出教唆的主嫌陳韋傑。

檢警調查，從事代駕的陳韋傑不滿蔡女分手，找來前保全公司同事張家豪，以50萬代價，指使張對蔡女潑酸出氣，還提供硫酸和外送員衣服供掩護。張再找李幫忙接應，允諾事成後給李10萬元酬勞。

檢警查出，去年7月陳用手機查詢潑酸、刑度等關鍵字，並在去年8月提供不明液體給張，因混合失敗作罷。陳確定張缺錢，花50萬元雇用張潑酸。陳韋傑拿foodpanda外送員衣服給張，張多次到蔡女工作地點埋伏，甚至引誘蔡女離開門市準備潑酸，當時蔡女起疑，加上同事阻擋而作罷。最後，陳向廖女詢問恐嚇案件偵查庭開庭時間，指使張到場潑酸。