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士官長向屬下借款遭記4大過並撤職 法院判處分「違法」

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

陸軍第三地區支援指揮部陳姓一等士官長，因向同廠的翁姓中士借款未清償，引翁士及其家屬不滿，氣得打國防部1985專線申訴。部隊調查後記4支大過並予以撤職，陳男不服提告，台北高等行政法院認為屬過度處罰，不符比例原則，判陳男勝訴，可上訴。

判決指出，陳姓男子擔任台北乙型聯合保修廠一等士官長兵工技術士，2018年8月3日向該廠翁姓中士借款4萬元，逾限未還；同月22日要求翁士申辦信用貸款45萬元，並將貸款金額全數借其使用。

2019年1月18日，要求翁士再次向銀行申辦信用貸款50萬元，除用以代償前述利息較高貸款外，並將餘款6萬1192元交其使用。同年2月間某日，再向翁士借款2萬元，逾限未全數償還，衍生翁士及其家屬不滿，致生糾紛。

去年8月12日，陸軍第三地區支援指揮部召開懲罰人事評議會後，分別核予4次違失行為各記大過1次懲罰，並以陳男在1年內累滿3大過，而以撤職令核定其撤職，停止任用1年，自去年8月21日生效。

陳男不服，就4懲罰令部分申請官兵權益保障審議，經國防部陸軍司令部審議以決議書駁回其申請。陳男仍不服，申請再審議，經國防部以再審議決議書駁回其申請。

陳男另就撤職令部分提起訴願，經國防部駁回，提起行政訴訟，主張4次借貸金額不同，且部分已償還，部隊未分情節輕重皆記大過，有裁量怠惰情事；且他借款是為清償其他債務，主觀上應屬於同一行為，三支部分4次懲處，有認事用法之違法。

陳男主張，依懲罰法規定，高階士官向低階士官借貸，必須有「藉勢、藉端」才構成違規，但從他與翁士的對話紀錄，可知他沒有以軍階權勢相逼，翁士是基於情誼借款。

部隊辯稱，依軍風紀實施規定，長官只要向部屬借貸，不問違反意願、金額多寡、方式合法與否及是否還款，均構成違失行為。監察官介入行政調查後，認定陳男4次借貸行為，尚有51萬元未清償，致引發糾紛，確實已違反規定。

部隊指出，長官、部屬間有指揮領導及上命下從的利害關係，一但牽扯借貸，部屬恐礙於權勢難以拒絕，長官也可能受制部屬，影響領導威信及任務遂行，國軍嚴禁此類行為，本案懲罰程序合於規範。

法院表示，依釋字第785號解釋意旨，陳男屬軍人因機關具體措施認其權利或法律上利益受侵害，自得依法向行政法院提起撤銷訴訟，以落實有權利即有救濟的憲法原則。

公務員懲處制度基本精神，在於對人格的整體評價，而行政機關在決定懲處措施時，按「一行為不二罰」原則，應就行為人多數違規行為予以整體評價，而非就個別事實切割觀察。

法院認為，部隊未能整體評價4次借貸行為如何造成「使部（下）屬礙於權勢而難以拒絕，或受制部（下）屬而影響領導威信及任務遂行」，逕以4懲罰令回應陳男4次借貸行為。其切割評價並分次懲處，再以其累計數次懲處處分以達撤職標準而予以汰除，形同未就陳男究竟是否適合留任現職予以評價，顯屬過度處罰，原處分均難認於合於比例原則而屬違法，因此判陳男勝訴。

陸軍第三地區支援指揮部陳姓一等士官長，因向同單位的翁姓中士借款未清償，被記4支大過並予以撤職，他不服提告，台北高等行政法院判勝訴。圖／本報資料照。
陸軍第三地區支援指揮部陳姓一等士官長，因向同單位的翁姓中士借款未清償，被記4支大過並予以撤職，他不服提告，台北高等行政法院判勝訴。圖／本報資料照。

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