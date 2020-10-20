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太陽花領袖魏揚占行政院有罪 最高法院訂30日開庭

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

太陽花學運成員6年前占領行政院，學運領袖魏揚等10人一審被判無罪，但二審認為魏揚等人行為已逾越和平理性，非憲法保障言論自由的範疇，逆轉判依煽惑他人犯罪判魏揚等7人2月至4月不等徒刑；案件上訴，魏揚等人聲請言詞辯論，最高法院訂於10月30日上午9點半開庭行準備程序，釐清法律爭點。

2014年3月18日晚上，以大學生為主的反服貿群眾突破封鎖線，占領立法院，5天後行政院也被攻占，是政府遷台以來行政院首度遭大規模攻擊。檢方事後依煽惑他人犯罪、妨害公務、侵入住居等罪嫌，陸續起訴132人，行政院前院長林全上任後對126人撤告，但被撤告者中仍有21人涉非告訴乃論罪。

魏揚、陳廷豪、許立等8人被檢方起訴煽惑他人犯罪，一審認為他們或在臉書媒介散布不滿的言詞，或在群眾抗議運動中帶領群眾、提振士氣呼喊口號，並沒有煽惑他人犯罪的犯意，判決無罪。

案件上訴，高院二審今年4月底改判有罪主要是針對煽惑他人犯罪部分，包括魏揚、陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭、許順治都有罪。

高院認為，當時行政院政策要簽署服貿協議，縱使立法院審查通過協議的程序有重大瑕疵，應可循正常管道救濟，但魏揚等人以「癱瘓行政運作」、「拿下行政院」、「圍住警察」等口號和臉書文字，呼籲民眾仿效占領立法院的方式來侵入行政院、妨害公務，已超越和平理性的界線。

法官在判決理由寫道，我國是民主法治國家，自由民主制度是基本憲法秩序，案件發生時，立法院沒有全然喪失監督行政權的功能，反對方的立委仍可透過黨團協商解決爭議，或透過釋憲解決問題，或者藉由總統、立委選舉由人民決定是否支持服貿協議，沒有必要「占領行政院」。

魏揚等人、義務律師團召集人尤伯祥認為刑法第153條規定違反比例原則，構成要件也違反明確性，處罰範圍過廣，對集會自由造成過度侵害，明顯違憲，今年6月向大法官聲請釋憲。

魏揚（中）、義務律師團召集人尤伯祥（右）。圖／聯合報系資料照片
魏揚（中）、義務律師團召集人尤伯祥（右）。圖／聯合報系資料照片

魏揚 太陽花學運 釋憲

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