懷疑同志伴侶另結新歡 他一刀害命判關10年定讞

男子鄭上軒不滿王姓同性伴侶分手避不見面，又質疑對方另有新歡，談判時持水果刀刺入王男腹部致死，一、二審均依家暴殺人罪判刑10年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，鄭上軒和王男認識10多年，交往同居9個月，但雙方時有爭吵；鄭上軒不滿王男提分手後避不見面，只能透過友人得知王男另行租屋，更懷疑王男有其他的曖昧對象。

鄭上軒去年10月17日晚間拿水果刀欲找王男談判，卻不知王男租屋處樓層，不得其門而入，憤而持刀劃破王男機車的坐墊、轉斷煞車把手，再以磚頭砸車。

他凌晨在附近超商買飲料，巧遇他自認的王男曖昧對象，先拿刀恐嚇，「你最好趕快叫他下來，不然你身上會多一個洞」，要求對方打電話聯繫王男出面。

王男到場後，和鄭上軒發生爭執，王男一度上前搶奪刀子，卻被鄭上軒拿超商椅子攻擊，雙方互相推擠拉扯，王男甚至以手指著自己脖子，以死要脅。

鄭上軒趁王男從後方環抱他、企圖奪刀時，持刀猛刺王男右上腹部一刀，導致王男大量失血，送醫宣告不治。