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隔著門都聽見呻吟 他偷和少女廁所嘿咻下場超慘

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子明知女友年僅有12歲，情人節當天帶她到朋友家喝酒聚會，還拉她到廁所性交，朋友隔著房門都聽見呻吟聲，全案曝光後林坦承一時衝動，但表示雙方你情我願，少女也有沒有被強迫，法院考量林犯後坦承，已賠償少女20萬元和解，依妨害性自主判他1年6月，可上訴。

檢警調查，林男2018月2月14日帶少女到朋友家喝酒聊天，一群人從晚上一直喝到凌晨，快到天亮時林就拉少女一起到廁所發生性行為，由於少女隔夜未歸家人起疑，一問之下她才坦承交男友還發生關係。

檢方訊時，林男坦承和少女性交，但表示雙方是男女朋友、當下彼此你情我願，沒有違反她的意願，少女也說自願和林到廁所發生性行為，沒有被強迫等語；現場其他朋友也證稱，又聽到廁所穿出女子呻吟，大約20分鐘後目睹林、少女一起走出來。

法院審酌，林男和少女為男女朋友關係，當時酒後在同一居室因年輕氣盛、一時衝動，無法妥善抑制自己情慾，經對方同意下性交觸法，雖已危害少女身心、人格發展，但畢竟和利用未滿14歲女子不解性交意義而將其作為滿足私慾的客體行為不同。

法院認為，林男對未滿14歲女子性交罪為法定刑罪輕本刑3年，考量林情狀認為有情輕法重、客觀上足引起同情，加上他犯後坦承不諱，並在審理期間和對方和解賠償20萬元，可見已有盡力彌補自身造成損害，依對未滿14歲之女子為性交罪判林有期徒刑1年6月。

林男明知女友年僅12歲仍和她發生性行為，法院審酌林已賠償對方20萬元和解，依對未滿14歲之女子為性交罪判他有期徒刑1年6月。示意圖／ingimage
林男明知女友年僅12歲仍和她發生性行為，法院審酌林已賠償對方20萬元和解，依對未滿14歲之女子為性交罪判他有期徒刑1年6月。示意圖／ingimage

性行為 妨害性自主

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