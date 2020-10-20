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佯稱可代向銀行借貸3億5千萬 向建設公司詐財3百萬判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

桃園市民華姓男子獲悉中市某建設有限公司有資金需求，去年初向建設公司葉姓副總佯稱可代向銀行辦理信用證開證作業，借款新台幣3億5000萬元，但須現金進行進行開證作業，向該建設公司及葉副總詐財300萬，台中地院今天依欺罪將華男判刑1年8月，沒收犯罪所得300萬。

合議庭審酌，華男（42歲）利用建設公司、葉姓副總亟需資金運作公司政策之處境，設局詐騙被害人，致被害人信以為真，因此各受有200 萬元、100 萬元財產損失。並斟酌華迄未能賠償告訴人等所受損失，及犯後飾詞狡辯，判刑以資懲儆。

判決書指出，華男由他人介紹而知悉台中市某建設有限公司，為土地開發一事而有資金需求。於去年1 月間，在建設公司位在中市的辦公室內，向建設公司葉姓副總經理誆稱他可向銀行辦理信用證開證作業，如操作完畢可取得大筆資金，即可借貸予建設公司。

惟需由建設公司先行支付相關開證手續費用、佣金，致葉副總信以為真，同年1月11日，在建設公司辦公室內，由葉代理公司謝姓代表人與華男簽署金融借款合約，雙方約定由華於簽約後，20天內進行相關開證作業，並於開證作業完成後，借款新台幣3 億5000萬元予建設公司。

建設公司實際負責人謝男，於同日開面額200萬、100萬的支票，交予華男以支付開證手續等費用。華取得支票後，又向葉佯稱如果沒有現金就無法進行開證作業，致葉信以為真，交付其私有現金100 萬元予華，華將面額100萬支票交予葉。

華男取得面額200萬支票及現金100 萬元後，旋於同月12日，將面額200萬 支票及其中現金70萬元交付李男，以解決他與陳女間投資糾紛，支票並經提示而存入他人帳戶。

葉詢問申辦進度，華均一再推託，未能返還支票予建公司、 100萬元現金予葉，建設公司及葉始知受騙。 可上訴二審。

桃園市民華姓男子向建設公司葉姓副總佯稱可代向銀行辦理信用證開證作業借款，但須現金進行進行開證作業，向該建設公司及葉副總詐財300萬，台中地院依欺罪將華男判刑1年8月。圖／本報資料照
桃園市民華姓男子向建設公司葉姓副總佯稱可代向銀行辦理信用證開證作業借款，但須現金進行進行開證作業，向該建設公司及葉副總詐財300萬，台中地院依欺罪將華男判刑1年8月。圖／本報資料照

信用 詐騙

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