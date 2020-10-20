佯稱可代向銀行借貸3億5千萬 向建設公司詐財3百萬判刑

桃園市民華姓男子獲悉中市某建設有限公司有資金需求，去年初向建設公司葉姓副總佯稱可代向銀行辦理信用證開證作業，借款新台幣3億5000萬元，但須現金進行進行開證作業，向該建設公司及葉副總詐財300萬，台中地院今天依欺罪將華男判刑1年8月，沒收犯罪所得300萬。

合議庭審酌，華男（42歲）利用建設公司、葉姓副總亟需資金運作公司政策之處境，設局詐騙被害人，致被害人信以為真，因此各受有200 萬元、100 萬元財產損失。並斟酌華迄未能賠償告訴人等所受損失，及犯後飾詞狡辯，判刑以資懲儆。

判決書指出，華男由他人介紹而知悉台中市某建設有限公司，為土地開發一事而有資金需求。於去年1 月間，在建設公司位在中市的辦公室內，向建設公司葉姓副總經理誆稱他可向銀行辦理信用證開證作業，如操作完畢可取得大筆資金，即可借貸予建設公司。

惟需由建設公司先行支付相關開證手續費用、佣金，致葉副總信以為真，同年1月11日，在建設公司辦公室內，由葉代理公司謝姓代表人與華男簽署金融借款合約，雙方約定由華於簽約後，20天內進行相關開證作業，並於開證作業完成後，借款新台幣3 億5000萬元予建設公司。

建設公司實際負責人謝男，於同日開面額200萬、100萬的支票，交予華男以支付開證手續等費用。華取得支票後，又向葉佯稱如果沒有現金就無法進行開證作業，致葉信以為真，交付其私有現金100 萬元予華，華將面額100萬支票交予葉。

華男取得面額200萬支票及現金100 萬元後，旋於同月12日，將面額200萬 支票及其中現金70萬元交付李男，以解決他與陳女間投資糾紛，支票並經提示而存入他人帳戶。