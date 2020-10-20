偷3隻鴿子塞夾克 腹部隆起辯：本來就這麼大

吳姓男子被控竊取林姓夫妻飼養的3隻種鴿，宜蘭地院認為要在2分57秒間偷走3隻會亂動的鴿子並不容易，不排除是他人所為，判吳無罪。宜蘭地檢署上訴，高等法院發現案發時嚴寒，吳原本手插口袋，監視器畫面卻顯示他腹部隆起、捧肚，吳辯「肚子本來就這麼大」。高院認為吳說詞前後不一，改依竊盜罪判拘役50日、沒收3隻鴿子。

去年12月9日上午，吳姓男子開車前往宜蘭縣頭城鎮，並在林姓夫妻家旁徘徊。林表示，翌日早上要餵鴿子時，發現有兩個各養1隻鴿子的鴿籠變空了，另一只養了6隻鴿子的鴿籠則少了1隻黑鴿，夫妻倆調閱監視器，看到吳姓男子出沒，報警處理。

林說，這些鴿子是作種用的，吳先前有想來買鴿，但他拒絕，因此對這個人有印象。宜蘭地院審理時，吳否認犯行，聲稱當天是去找住在吳家隔壁的游姓友人，但因游說不想出去吃飯，他抽完菸後就離開。

宜院認為，檢方雖以吳自鴿籠擺放地點走回出口處時，雙手環抱腹部、外套隆起來認定他偷鴿，但鴿籠不在監視器拍攝範圍，且吳進出的時間只有2分57秒，要在這麼短的時間內偷走3隻會拍翅亂動的鴿子並不容易，判吳無罪。

高等法院勘驗監視器畫面，發現當時已入冬，吳也坦承很冷、風很大，吳原本手插褲袋取暖，但3分鐘後卻「不畏風寒」，雙手改放夾克外、捧著腹部下緣行走，而胸至腹部間還突然明顯變大隆起，明顯有東西藏在裡頭。

吳在返回自己的座車時，沒有直接上駕駛座，反而是開啟駕駛座後方車門，他在偵查時說是要倒礦泉水，在高院審理時又改稱「去那邊砍草，我把油放在後座，油倒了」，說詞矛盾。

高院認為吳姓男子的行走路線異於一般人，加上他也坦承曾想向林姓飼主買鴿遭拒，有偷鴿動機。林家的鴿籠未上鎖，籠子也不大，高院認為要抓出3隻鴿子並非難事，綜合直接、間接證據，可推斷吳有不法意圖。