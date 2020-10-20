明師中醫集團爆逃漏稅 隱匿自費收入5億元漏夜偵訊

北部知名連鎖中醫集團「明師聯合中醫」創辦人李一宏，與旗下永和中醫等診所負責人，遭控以鼓勵購買自費埋針、藥品等減重療程券，櫃檯會計人員再做內、外帳，7年隱匿自費收入至少5億元。台北地檢署昨搜索診所等15處並約談李等7人到案，複訊後依違反稅捐稽徵法諭令永和明師中醫診所前後任負責人等5名被告各以100萬元交保。

李一宏、李一行深夜移送北檢複訊漏夜偵訊中。李一宏面對現場媒體詢問，他辯稱沒有逃漏稅；李一行則不發一語。

檢調獲報，指創辦人李一宏（62歲）與旗下新北地區各診所負責人，自2013年起迄今，涉嫌鼓勵門診醫師推薦自費減重門診的病患，購買「可轉讓療程券」，一張900元、10張7700元，一次購買數量越多越划算。

該療程券可分成兩種用途，包括埋針、使用藥品。醫師也會在看診時，向病患兜售自費減重藥品。此外，櫃檯會計人員以筆記或電腦系統分帳登入款項，自行將健保給付及自費部分做內帳、外帳，以隱匿自費收入，向國稅局短報執行業務所得，涉嫌逃漏稅。

檢察官林達昨指揮新北市調處，兵分15路搜索診所、7名被告住居所等處，並約談李一宏等人到案說明。

檢察官複訊後，今凌晨依違反稅捐稽徵法諭令永和明師中醫診所前後任負責人黃月順及范江育旻、永貞明師中醫診所前後任負責人江彥明及鄭清河、中和明師中醫診所負責人劉恩劭各以100萬元交保候傳。