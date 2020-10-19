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張綱維1億交保要「自籌8000萬現金」 友：還差得很遠
遠東航空前董事長張綱維掏空資產偵查中被羈押禁見，起訴後續押；台北地院今天裁定張以1億元交保，除由律師提2000萬元保證書外，張要自籌8000萬元現金。接近張綱維的友人說，張目前資金缺口大，但渴望交保，「辦保還須要一段時間」。
張綱維的友人今天透露，張經營遠航已花費大筆積蓄，他一度在審判庭中作無罪答辯，稱辯用自己的錢介入遠航經營，還拯救了1000多個家庭，張甚至告訴法官遠航才欠他8.5億元。
張綱維的友人說，張曾在法庭與法官就可能的交保金還價，一開始說只能負擔1000萬元，後來儘管加碼到2500萬元，但以張目前的財力而言，要他自籌8000萬元現金，「還差得很遠呢！」
張綱維是在今年4月2日偵查檢察官第2度對他聲請羈押禁見後，獲法官裁准，羈押迄今200天，始終力拚交保。
張綱維不止一次委請律師遞狀聲請具保停止羈押，由於法官裁准的自籌交保金是8000萬元，與張所喊出的1000萬元或2500萬元有距離，對自稱資產耗盡的張綱維來說，不無是種挑戰。
據了解，承審法官雖然開出「自籌8000萬」的交保條件，其實並沒有限制張籌款時間，如果近期內張綱維能順利籌款，法官會開提票將他將押解到法院辦理交保手續，因此，張綱維何時能辦保出監？與他籌款能力有關。
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