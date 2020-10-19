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不服謝依涵殺人要連帶賠 媽媽嘴老闆爭執下藥時非上班

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

「媽媽嘴」咖啡店雙屍案，被害人張翠萍的母親李寶彩提告求償，最高法院2017年6月判僱用謝依涵的老闆呂炳宏、陳唐龍和彭元忠3人與謝依涵連帶賠償張母368萬多元，全案確定並已部分執行。呂等人再提再審，主張張翠萍體內的安眠藥濃度記載是未經斟酌的新事證，台灣高等法院民事庭今開庭，張母的訴訟代理人主張駁回再審之訴。

呂炳宏等人的律師表示，今年5月8日閱另件民事損害賠償卷宗時，發現法醫研究所有新的回函，指張翠萍若服用安眠藥將迅速昏迷，但侯姓證人卻說看到張婦經過時，她還轉頭對視，郭姓女店員也說死者沒喝可可，主張謝依涵不是在營業時間內殺害死者。

呂等人的律師說，沒有張翠萍當晚在店內進食的證據，且謝女的衣服沒有血跡反應，若來回紅樹林耗時14分鐘，但證人說謝女晚上9點前離開店內最多10分鐘，時間上顯然不足行凶。

但對律師的說法，不僅張母的律師反對，法官也質疑是否符合提起再審之訴的要件。張母的律師說，刑事判決已認定張翠萍是「逐漸昏迷」，在咖啡店營業時間內下藥事實明確，因此原判決無違誤；雙方律師一度爭執起來，法官表示只是記載雙方說法，皆可提出論點。高院定12月2日上午再開庭。

2013年2月26日、3月2日，八里紅樹林接連出現男、女浮屍，警方確認死者是79歲的陳進福與任教實踐大學的57歲妻子張翠萍。因「媽媽嘴」女店長謝依涵曾「變妝」盜領死者存款，檢警懷疑她涉案，深入追查。謝女26天內4度更改供詞，她先拖老闆呂炳宏、咖啡店股東歐石城和友人鍾典峰下水，掰貪財共謀，後改口陳進福以600萬和1棟房委託她殺妻，接著再稱和陳有「不倫關係」，陳邀她殺妻，最後說她「想結婚」，才以「計中計」殺害陳進福夫妻以脫離掌控。刑事部分，謝依涵經最高法院確定為無期徒刑。

呂炳宏等人表示，謝依涵基於乾女兒私人情誼請陳進福、張翠萍喝飲料，在沒付費的情形下，利用媽媽嘴咖啡店沖泡飲料機會，竊取店內原物料製作飲料做為私人請客之用，不屬咖啡店營業行為；她將摻有安眠藥的飲品給陳進福、張翠萍服用後，帶外出殺害，強盜殺人行為，與執行職務無關，也不是利用職務行為，屬個人犯罪，主張僱用人無須與謝依涵負連帶損害賠償責任。

張母李寶彩認為，呂炳宏已自認互約出資經營咖啡事業，成立媽媽嘴咖啡和媽媽嘴企業有限公司，對外既以合夥、共同經營事業稱之，呂等人具合夥關係。

高院審理時，爭點為呂炳宏等人是否該依民法第188條「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。」規定，與謝依涵一同負責。合議庭發現，呂等人對1個班3個人中最資深者或店長，在工作中離開咖啡店，卻沒有管理監督機制，謝依涵得從容地將陷於意識不清、不能抗拒狀態的張翠萍扶出媽媽嘴咖啡店外殺害，顯見店老闆沒有在監督。

媽媽嘴咖啡店前女店長謝依涵（右圖）殺害陳進福、張翠萍老夫妻。圖／聯合報系資料照
媽媽嘴咖啡店前女店長謝依涵（右圖）殺害陳進福、張翠萍老夫妻。圖／聯合報系資料照

謝依涵 殺人

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