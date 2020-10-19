張綱維獲准1億元交保 律師：覓保中

遠東航空公司董事長張綱維聲請具保停押，台北地院今天裁定1億元交保，其中現金保金為8000萬元，2000萬元由他的辯護人劉煌基出具保證書。劉煌基表示，覓保中，還無法辦保。

台北地檢署7月底認定張綱維涉侵占遠航公司新台幣13億餘元，並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司逾22億元本息移轉給遠航等，依違反證交法、民用航空法等罪起訴張綱維，並求處重刑。

案件移審後，北院裁定羈押；北院開庭期間，張綱維僅承認偽造6.5億元土地買賣契約書、擅自停航所涉刑責，另強調他是遠航唯一投資人，沒必要掏空自己。

張綱維日前聲請具保停押，主張他的母親身體健康狀況惡化，並有2名未成年子女需要他照顧，遠東航空飛機仍散落在機場，需要他去處理善後；他願意提供保證金為新台幣2500萬元，辯護人劉煌基願意為他出具1000萬元保證書，擔保他不會逃亡。

張綱維主張，他對於起訴書所記載證據及其證據能力都不爭執，並就偽造私文書罪部分改為認罪。

台北地院今天裁准張綱維以1億元交保，其中須提出現金8000萬元，以及劉煌基提出2000萬元的保證書後，就可以停止羈押，交保期間須限制住居、限制出境、出海，以及每天前往派出所報到。

至於張綱維母親許慧娟表明願意出具2億元保證書，以擔保張綱維不會逃亡部分，北院考量她名下的不動產有設定最高限額抵押權，擔保的金額遠遠超過不動產公告現值、房屋評定現值，她不屬於刑事訴訟法第111條所規定可以出具保證書的「殷實之人」，所以沒有要求她須提出保證書。「殷實之人」意即，有「資力」的人。