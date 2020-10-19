遠航張綱維羈押200天媽媽也出面 法院裁准1億交保

遠東航空公司前董事長張綱維涉掏空資產36億元，偵查中被羈押禁見，起訴後繼續羈押，張聲請具保停止羈押，台北地院開庭審理，已裁定張以8000萬元現金、加上辯護人劉煌基律師提出2000萬元保證書共1億元，裁准張綱維停止羈押。

張綱維今年4月2日偵查中遭羈押禁見，迄今已200天整，他偵查、審理時都力拚交保，裁定說，張綱維辦理交保後，仍必須限制住居、限制出境、出海，每天固定時間前往轄區派出所報到。

法院裁定列出裁准張綱維交保的五大理由： 一、張綱維的母親身體健康狀況惡化，還有2名未成年子女需要張照顧； 二、遠東航空的飛機仍散落在機場，需要張綱維去處理善後； 三、張綱維願意提供的保證金已從1000萬元提高為2500萬元。 四、張綱維的辯護律師願意為張出具1000萬元的保證書，並且擔保張綱維不會逃亡； 五、張綱維對於起訴書所記載的證據之證據能力，全不爭執，並且已就檢方指控偽造私文書罪部分改為認罪答辯。

據了解，法院審理張綱維聲請具保停押案，張綱維的母親許慧娟出面表示願意出2億元保證書、以擔保張綱維絕不會逃亡，但許女的資格沒有被認證。