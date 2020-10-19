南投法院外囂張強行擄人 今偵結起訴並從重量刑
台中市黃姓男子因與林姓友人有金錢糾紛，今年8月知悉林到南投地方法院開庭，夥同朱姓、羅姓等4人在法院外強行擄人，警方追車救人；經南投地方檢察署偵辦，今全案偵查終結，依妨害自由等嫌將5人提起公訴，建請法院從重量刑。
根據檢方起訴書，黃男與林姓被害人有金錢糾紛，聽聞林8月17日赴南投地院開庭，邀朱姓、羅姓友人去找林談判，朱又邀黃姓、張姓2友人前往會合，下午3時許見林男走向法院旁停車場，待其要取車時向他噴灑辣椒水後強押上車擄走。
而在擄人途中，黃男更以事先準備的黑布及膠帶矇蔽林男雙眼，並以束帶綑綁其雙手，隨後將其帶往台中市霧峰區省議會後方山區空屋毆打施暴，要他處理債務並警告林別亂說話，將他帶往烏日某廟宇解開黑布、束帶後，再送回南投市。
但黃男一行5人在光天化日之下擄人的誇張行徑，經目擊民眾報案，南投檢方指揮警方追車救人，在案發3小時內成功攔車找回遭擄的林男，當場查扣犯案用束帶1包及黑布1條，並帶回開車的黃男，並追查出另4名共犯和擄人內幕。
南投地檢署表示，案發當天將涉案帶回的黃姓男子聲請羈押禁見獲准，並陸續查獲其餘共犯，今天全案偵查終結，將黃男等5人以涉犯「刑法」妨害自由等罪嫌提起公訴，而其在法院外的公共場域犯罪，顯然藐視公權力，建請法院從重量刑。
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