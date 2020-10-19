前副議長郭明賓賄選民刑事都敗 判刑2年定讞今發監

嘉義市前副議長郭明賓，因賄選被判刑2年、褫奪公權7年定讞，嘉義地檢署原傳喚他明天上午10時發監執行，他今天下午由律師及友人陪同提早向嘉義地檢署報到，檢方開庭訊問後發監執行，預定執行日至111年10月18日。

嘉義前市議員郭明賓曾連任5屆嘉義市議員，並曾任副議長，2年前以無黨籍拚議員6連霸，雖然樁腳被查獲賄選仍順利當選議員，地方盛傳他有意結合地方無黨議員更上層樓拚議長，但被檢方依照違反選罷法起訴。

嘉義地檢署依郭涉賄選提起民事和刑事訴訟，民事當選無效之訴，一審判郭當選無效，他不服上訴，去年9月二審駁回上訴定讞，議員職務由無黨籍李奕德遞補。另刑事賄選部分，一審認郭違反選罷法判2年徒刑、褫奪公權7年，他不服上訴，二審駁回上訴，維持原判2年徒刑、褫奪公權7年。

據了解，郭原已向最高法院提起上訴，日前因不明原因又自行撤回上訴，全案定讞。嘉義地檢上周收到最高法院定讞判決後，原有意將執行傳票以「囑警送達」拿給郭，通知本月20日到案執行，警方也啟動防逃機制，派員到郭出入處監控，但郭得知訊息後，本月12日主動向警方簽收傳票。