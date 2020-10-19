快訊

【中藥鉛毒／上】血液骨頭都是鉛 受害者花數十萬解毒還要忍副作用

全台第2家！好市多北台中加油站今起試營運 每公升省3元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民視前主播陳尹柔薪資曝光！離職挨告二審逆轉須賠6.5萬

中央社 / 台北19日電

民視前主播陳尹柔。圖／取自陳尹柔粉專
民視前主播陳尹柔。圖／取自陳尹柔粉專
主播陳尹柔遭民視公司控告，指她自願離職且違反最低服務年限契約，應給付5倍懲罰性違約金21.5萬元，一審判她免賠。二審今天認定陳女違約，履約逾2/3，酌減判給付6.5萬元。

判決指出，民間全民電視股份限公司提告主張，公司與陳尹柔於民國105年間陸續簽立勞動契約、最低服務年限契約，約定公司提供陳女記者主播的培訓，並逐步調高薪資至新台幣4萬1000元，後來調薪到4萬3000元。

民視主張，陳女工作期間數次以其頭銜對價兼職，經勸導仍未改善，107年4月間起藉各種理由消極怠工，後來表示最後工作日為107年8月12日。陳女為自願離職且違反最低服務年限契約，使公司受損至鉅，應給付月薪4萬3000元的5倍懲罰性違約金，共21萬5000元。

一審台北地院簡易庭判陳女免賠。民視不服提起上訴，二審由台北地方法院合議庭審理，今天逆轉改判陳女應給付民視公司6萬5000元，不得上訴而確定。

二審法院判決指出，民視公司自105年5月起即為陳女提供記者主播培訓，進行開棚試鏡訓練，動員新聞部及工程部工作人力，專人編緝播報文稿內容，陳女模擬播報流程，現場有導播同步指導，持續約2至3週，之後再不定期安插時段，由陳女實際上台播報新聞以增進實務歷練，也訓練其臨場反應及Live新聞播報能力。

此外，另外，安排台語講師單獨授課並於陳女播報時在旁指導，因此不能否定民視公司為培訓陳女成為專業主播，付出機會成本而將公司有限資源及人力投注在陳女的培訓計畫執行的事實。

二審指出，契約最低服務年限約定，合於勞動基準法第15條之1第1項第1款規定意旨，且堪認陳女是在107年8月12日，提前自請離職，便兩造勞動契約因而終止。

二審表示，陳女自105年7月10日簽約最低服務年限契約日起至107年8月12日離職時止，已依約履行2年1月餘，距3年的最低服務年限，其履約比例逾2/3，再衡酌兩造身分及經濟上利益，認為本件違約金酌減至6萬5000元為適當，逾此範圍的請求，即屬無理由，應予駁回。

民視 主播 離職

延伸閱讀

積極的自由與消極的自由：中天換照之新聞自由論辯

恭喜！正妹主播虞承璇嫁華航機師 婚紗照曝光

27年前劉德華帥氣登國慶晚會　身後儀隊少女如今成主播

金鐘紅毯／E乳半顆蹦出來 前主播蔡尚樺辣翻了

相關新聞

遠航張綱維羈押200天媽媽也出面 法院裁准1億交保

遠東航空公司前董事長張綱維涉掏空資產36億元，偵查中被羈押禁見，起訴後繼續羈押，張聲請具保停止羈押，台北地院開庭審理，已...

民視前主播陳尹柔薪資曝光！離職挨告二審逆轉須賠6.5萬

前主播陳尹柔遭民視公司控告，指她自願離職且違反最低服務年限契約，應給付5倍懲罰性違約金21.5萬元，一審判她免賠。二審今...

不服謝依涵殺人要連帶賠 媽媽嘴老闆爭執下藥時非上班

「媽媽嘴」咖啡店雙屍案，被害人張翠萍的母親李寶彩提告求償，最高法院2017年6月判僱用謝依涵的老闆呂炳宏、陳唐龍和彭元忠...

知名「明師中醫集團」鼓勵病患自費減重 涉漏報5億營收遭辦

北部知名連鎖中醫集團「明師聯合中醫」創辦人李一宏，與旗下永和、永貞、中和、土城中醫診所等負責人，遭控以鼓勵購買自費埋針、...

南投法院外囂張強行擄人 今偵結起訴並從重量刑

台中市黃姓男子因與林姓友人有金錢糾紛，今年8月知悉林到南投地方法院開庭，夥同朱姓、羅姓等4人在法院外強行擄人，警方追車救...

前副議長郭明賓賄選民刑事都敗 判刑2年定讞今發監

嘉義市前副議長郭明賓，因賄選被判刑2年、褫奪公權7年定讞，嘉義地檢署原傳喚他明天上午10時發監執行，他今天下午由律師及友...

妻子夜歸被打3天、持刀逼下跪 家暴夫：台灣法律我不怕

基隆市連姓男子疑不滿林姓妻子夜歸，去年12月中旬連3天涉嫌毆打、恐嚇林女，還持刀逼她下跪，恫嚇「如果警察在這時出現，在警...

嘉市前副議長郭明賓賄選案定讞 今提早報到發監

嘉義市前副議長郭明賓，因賄選被判刑2年、褫奪公權7年定讞，嘉義地檢署原傳喚郭明賓明天(10月20日)上午10點發監執行，...

「少龍」私開中藥處分籤 協助抓藥信徒付5萬獲緩起訴

華興靈修中心創立人「少龍」徐浩城開設「仙女班」，徵選年輕處女長期灌輸扭曲觀念進而猥褻，另私開中藥處方籤。台北地檢署查出有...

陸軍上士副排趁受訓空檔偷放假 超過6天慘被判刑

陸軍裝甲564旅郭姓上士副排長奉派北上到六軍團受訓，今年2月間碰上新冠肺炎疫情爆發計畫變更，他原本該先歸建、預計3月再返...

提供存摺就算詐欺幫助犯？來自法界的兩種觀點

當今政府時常在宣導，依照社會通常之觀念以及擁有正常智識之人，應該都能清楚、明白、理解存摺、提款卡的重要性，甚至應該都能夠預期將存摺與提款卡交付他人可能的風險。因此，這一派認為凡是將存摺與提款卡交付他人，致使詐騙集團能夠利用該帳戶當作詐騙的工具，帳戶持有人就構成詐欺幫助犯。

不滿遭女網紅冷落 台北男群組誹謗「外約能做愛」

台中市陳姓女網紅在臉書上有7萬人追蹤，在去年11月間，廖姓男子不滿在粉絲頁傳訊給陳女後「反應不如預期」，竟通訊軟體LIN...

熱門新聞

要坐牢！丁小芹賣假名牌包 判刑2年半定讞

普悠瑪事故最終調查報告出爐 查到50項台鐵未落實管理釀超速

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

普悠瑪出軌認定多重因素 家屬拒簽「保密切結書」

保護傘餐廳潑糞案 3名教唆共犯遭聲押禁見

抓到了！高雄苓雅昨晚傳凶殺案 犯嫌今一早在鼓山被逮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。