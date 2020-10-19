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「少龍」私開中藥處分籤 協助抓藥信徒付5萬獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

華興靈修中心創立人「少龍」徐浩城開設「仙女班」，徵選年輕處女長期灌輸扭曲觀念進而猥褻，另私開中藥處方籤。台北地檢署查出有6名女子被害，痛批徐猶如披著羊皮的狼，日前依違反強制性交未遂等罪起訴。檢方認定林姓、徐姓信徒協助抓藥，違反醫師法，考量認罪給予緩起訴處分，各須支付公庫5萬元。

主任檢察官黃珮瑜調查，徐浩城創立華興靈修中心自稱為「道主」、「五教共主」、「主人」、「師父」等，而信徒則必須以「僕人」自稱，且少龍不斷灌輸「唯我獨尊」觀念，要求信徒相信末日預言。

「少龍」平日吸收信徒靈修打坐，極力鼓吹同修弟子捐獻以供應興建道場，道場遍佈全台。徐享有至高無上的尊崇地位，凡事均依其指示而無人敢違抗其意思。

2016年6、7月間，「少龍」成立「仙女班」，由信徒女兒中徵選20至30歲的處女。「仙女」交由李女管理，頒布「道宮宮女新生活規則」作為內部規範，要求必須「聖潔、臣服、引導」、「終生獻身為師父道主的新娘」。

「少龍」長期灌輸若沒修成死後將會「灰飛湮滅」、下地獄、受苦輪迴等觀念，並嚴格控制生活，禁止與親友聯繫、參加聚會；利用其懵懂無知、因擔心影響家人靈修及長期觀念與壓力，不敢違抗強吻、擁抱、摸胸、性侵未遂。

核心幹部李美華負責聯繫「少龍」與信徒，以層層傳遞指示方式鞏固「師父」、「道主」地位。「少龍」不具中醫資格，從2008年至2018年，擅自執行醫療業務，開立處分要給信徒服用。

2008年10月間，「少龍」指示在台中開設藥局的林姓信徒將「勝昌製藥 成方藥品要覽」記載方名「柴胡清肝湯」、「十味敗毒散」、「消風散」內含有藥材及劑量寫出，由「少龍」調整後再以每包100元將藥丸賣給信徒服用。

後來，林男因故得罪「少龍」，不再受信任，改由高雄的徐姓藥師信徒負責抓藥。檢方偵辦時，林姓、徐姓信徒坦承犯行，並提供少龍開立的藥帖，檢方認定其違反醫師法，考量認罪且無前科，給予兩人緩起訴處分，期限各1年，各須支付公庫5萬元。

華興靈修中心創立人「少龍」徐浩城開設「仙女班」，徵選年輕處女長期灌輸扭曲觀念進而猥褻，另私開中藥處方籤。台北地檢署認定林姓、徐姓信徒協助「少龍」抓藥，違反醫師法，考量認罪給予緩起訴處分，各須支付公庫5萬元。圖／本報資料照。
華興靈修中心創立人「少龍」徐浩城開設「仙女班」，徵選年輕處女長期灌輸扭曲觀念進而猥褻，另私開中藥處方籤。台北地檢署認定林姓、徐姓信徒協助「少龍」抓藥，違反醫師法，考量認罪給予緩起訴處分，各須支付公庫5萬元。圖／本報資料照。

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