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陸軍上士副排趁受訓空檔偷放假 超過6天慘被判刑
陸軍裝甲564旅郭姓上士副排長奉派北上到六軍團受訓，今年2月間碰上新冠肺炎疫情爆發計畫變更，他原本該先歸建、預計3月再返回訓練，卻涉自行回家休假多天，直到部隊聯絡他才趕緊回去報到，遭移送法辦。橋頭地院審理後，本月依無故離去職役逾6日罪，判3月徒刑，得易科罰金9萬，可上訴。
判決指出，郭姓男子2009年底入伍，現為陸軍裝甲564旅聯兵一營的戰車連上士副排長，去年12月23日奉派到陸軍六軍團關渡地區指揮部，參加「109年度聯合戰區層級模擬（JTLS）圖臺操作訓練」。
不過因防疫整備，訓練計畫有變更，郭姓上士原本今年2月21日須返回原單位歸建，預計到3月9日才返回受訓，但他卻2月21日並沒回單位、也沒請假，自行回到高雄市的住處休假；原單位察覺有異而聯繫，郭在3月6日早上8點多趕緊回高雄阿蓮區的營區報到。
由於郭姓上士無故離營多天，高雄憲兵隊依法送辦，他應訊、審理時也承認犯行；法官批評，他趁著參加外地訓練因疫情變更的機會，心存僥倖、擅自不假未歸返報到，影響部隊領導統御及軍隊紀律維護甚鉅，但考量他接獲軍隊通知就返回營區，也認罪，依陸海空軍刑法第40條「無故離去職役逾6日」，判3月徒刑。
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