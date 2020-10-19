不滿遭女網紅冷落 台北男群組誹謗「外約能做愛」

台中市陳姓女網紅在臉書上有7萬人追蹤，在去年11月間，廖姓男子不滿在粉絲頁傳訊給陳女後「反應不如預期」，竟通訊軟體LINE群組內，留言影射陳女「捐到一定程度可外約」、「外約都能做愛」等，陳女據此提告，台中地檢署今偵結，依加重誹謗罪起訴。

據起訴書，陳姓女子在臉書經營的「○○教主」帳號擁有7萬人追蹤，一名戶籍地在台北市的廖姓男子（35歲）在去年間因不滿在陳女的臉書粉絲頁傳訊姓名、手機等聯絡方式後，「不如預期」，廖就在自己有參與、成員有40名的手機通訊LINE群組「開心就好」內，刊登不實訊息。

廖姓男子散布的不實訊息，包括「我有認識有個用包包可換肉體的妹子」、「目前單身，但都是被朋友養」、「可捐錢給她培養好感」、「捐到一定程度可外約」、「外約都能做愛」，並直接將陳女經營的部分臉書帳號名稱「○○教主」，寫在訊息內。

廖又直接向另名網友傳訊時，造謠「只知道她常跟別人約出去做愛」、「抖內1萬以上就能外約」、「我約過」、「不好用」、「不喜歡」。因有網友截圖後，傳送給陳女，陳女認定遭妨害名譽，據此提告。

廖姓男子經檢警通知到案後，雖然承認有在群組內張貼訊息，但否認有加重誹謗的犯行，辯稱是有人截圖後再傳給當事人，且他所寫的「○○教主」指涉的並非陳女。