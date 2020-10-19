潤寅「大」審判法庭曝光　審判長：開庭禁喝咖啡　

台北地院審理潤寅超貸案今天下午將一口氣傳喚142人出庭，由於現役法庭無法一次擠進全部當事人，法院商借大禮堂開庭；審判長江俊彥上午勤前教育，指示法警等庭務有關人員如何維持法庭秩序、確保開庭過程順利。

江俊彥說，法院也是公務機關，應配合中央流行疫情指揮中心規定要求當事人全程戴口罩，開庭時當事人可以閉目養神，但禁止打盹與睡覺，「因為睡覺很難看」；江說，當事人如果口渴可以喝礦泉水，但絕對禁止喝咖啡。

江俊彥表示，辯護律師可使用3C產品如手機、平板電腦查法條、資訊，但被告不行，不過，被告還是可以和律師交談、交換訴訟上的法律意見，音量要以不讓第三者聽見為原則。

位於台北地院5、6樓的大禮堂約可容納480人，院、檢機關常利用來辦理文康、教育訓練、人事交接等活動；上次用來審案是在2007年9月，當時審理的是力霸掏空案，力霸案的當事人比潤演案更多，含被告在內，全部參與訴訟的當事人超過200人。

潤寅超貸案主嫌為潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫婦，楊文虎的女兒楊宇晨也被訴，全案不法所得超過新台幣400億元，台北地院今天下午、明天上午都安排庭期審理。

台北地院說，潤寅案含5名法人在內有45名被告，委任辯護人有77人，告訴代理人有20人，共142人，分案由重大金融專庭審判長江俊彥、陪席法官林勇如、受命法官林彥成組合議庭審理。