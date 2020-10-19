快訊

評／當幼教體系強迫「透明」，我們會看見什麼？

要坐牢！丁小芹賣假名牌包 判刑2年半定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要坐牢！丁小芹賣假名牌包 判刑2年半定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

藝人丁小芹被控販賣假名牌包又不出貨，被消費者一狀告上法院，智慧財產法院依加重詐欺取財罪，合併判刑2年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞，丁小芹確定要入獄。

丁小芹從2015年8月起，在旋轉拍賣、蝦皮拍賣販賣多款名牌手提包、鞋子，以及衣服、導入儀、化妝箱、修容盤等商品，事後陸續被被12名買家聯合控訴賣假貨和不出貨。

丁小芹在名牌精品商品訊息還打出「9成新、保卡、保證書、紙袋全齊」等訊息，有3名買家分別以7500元至4萬元金額購買後，懷疑是假貨，自行送原廠鑑定，確認是仿冒品，要求丁小芹退款；另有9名買家花了800多元到3萬多元購買全新的化妝品、衣服等物品後，卻收到的已使用過的二手貨，甚至匯款卻沒收到商品。

一審時，丁小芹辯稱拍賣帳號借給友人「Natasha」使用，不清楚買賣情形，被法官痛批價值觀嚴重偏差，依加重詐欺罪重判3年6個月，二審時才坦言「非常懊悔，知道錯了」等語。訴訟期間，她除積極與被害人和解，也召開記者會公開道歉，希望能減輕罪刑

丁小芹。圖／聯合報系資料照片
丁小芹。圖／聯合報系資料照片

詐欺 丁小芹 假貨

延伸閱讀

警「插乾股」包庇小吃部？無業男沒憑沒據檢舉、恐坐牢

9成毛糾結不成「狗」形！獸醫都認不出 網怒斥：該罰飼主坐牢

姊姊常旅遊、愛追劇…他問該送30歲女孩什麼生日禮

周蕙體況徹底崩壞 被醫生警告不能再開演唱會

相關新聞

要坐牢！丁小芹賣假名牌包 判刑2年半定讞

藝人丁小芹被控販賣假名牌包又不出貨，被消費者一狀告上法院，智慧財產法院依加重詐欺取財罪，合併判刑2年6月徒刑，最高法院駁...

不滿遭女網紅冷落 台北男群組誹謗「外約能做愛」

台中市陳姓女網紅在臉書上有7萬人追蹤，在去年11月間，廖姓男子不滿在粉絲頁傳訊給陳女後「反應不如預期」，竟通訊軟體LIN...

年輕作奸犯科坐牢未養子 老病請求扶養費被駁回

62歲葉姓男子因肢體殘障，無法工作不能維持生活，向法院聲請要求二個兒子每個月各支付1萬元扶養費；兒子則以父親在他們年幼時...

潤寅「大」審判法庭曝光　審判長：開庭禁喝咖啡　

台北地院審理潤寅超貸案今天下午將一口氣傳喚142人出庭，由於現役法庭無法一次擠進全部當事人，法院商借大禮堂開庭；審判長江...

愛女在校被霸凌 博士家長與女導師互罵都遭起訴

北市一名女兒就讀某明星國小的施姓家長，發現女兒去年間在校被男同學霸凌，憤而要求林姓女導師帶該名男生出來，但被林女以保護學...

得不償失！台東2兄弟保育區違法釣魚 被逮最少罰3萬元

海巡署東部分署第一三岸巡隊18日下午17時許，由司法小隊人員進行轄區巡查時，在知名富山保育區內查獲設籍台東市陳姓兄弟2人...

審潤寅詐貸案 北院二度啟用大禮堂

台北地院今天下午審理潤寅詐貸案，因相關當事人及訴訟關係人眾多，將於北院5樓大禮堂進行，本案也是繼北院審理力霸案後第二度使...

別人皮夾擱超商忘了拿 男抽走1500元判罰3千

李姓男子被控於今年7 月17日，在高鐵台南站內超商門市，見王姓被害人遺忘在茶葉蛋鍋爐前方檯面皮夾無人看管，涉嫌侵占皮包內...

駕車擦撞機車致人摔傷不顧 台南罹癌男判刑6月

高姓男子被控於今年4 月9日，駕駛轎車行經台南市後壁區台1 線北上路段，超越前車時，轎車右後視鏡不慎撞擊右前方同向、劉姓...

高球場勞資糾紛 賠42桿弟2933萬元

今年初甫更名經營的原新淡水高爾夫球場，二年前遭四十二名「桿弟」聯合指控苛扣桿弟費、未付加班費，在逼簽承包契約遭拒後不讓排...

拖延服勞務 性侵犯緩刑撤銷將入獄

黃姓男子涉與十三歲少女性交，遭法院判刑一年八月，緩刑三年，緩刑條件提供一百廿小時義務勞務；但黃以工作忙為由僅提供十六小時...

最壞示範！男子帶5歲兒 偷娃娃機台公仔

一名李姓男子昨天凌晨3時許帶著5歲的兒子到嘉義縣大林鎮火車站附近的娃娃機竊取機台上方的包裝組，蘇姓台主發現後調閱監視器，...

熱門新聞

上兵15分鐘內無法跑3千M 士官長竟碼表歸零造假成績

高雄透天厝火警1死 國小退休音樂老師全身燒燙傷不治

台南地震鹽水天花板塌陷 一家3口逃過一劫

1個月刷8萬解鎖妹子私密影片 宅男怕被罵扯盜刷糗大了

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

影／大火中助孩子逃生 媽媽不幸罹難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。