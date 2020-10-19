聽新聞
test
0:00 / 0:00
要坐牢！丁小芹賣假名牌包 判刑2年半定讞
藝人丁小芹被控販賣假名牌包又不出貨，被消費者一狀告上法院，智慧財產法院依加重詐欺取財罪，合併判刑2年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞，丁小芹確定要入獄。
丁小芹從2015年8月起，在旋轉拍賣、蝦皮拍賣販賣多款名牌手提包、鞋子，以及衣服、導入儀、化妝箱、修容盤等商品，事後陸續被被12名買家聯合控訴賣假貨和不出貨。
丁小芹在名牌精品商品訊息還打出「9成新、保卡、保證書、紙袋全齊」等訊息，有3名買家分別以7500元至4萬元金額購買後，懷疑是假貨，自行送原廠鑑定，確認是仿冒品，要求丁小芹退款；另有9名買家花了800多元到3萬多元購買全新的化妝品、衣服等物品後，卻收到的已使用過的二手貨，甚至匯款卻沒收到商品。
一審時，丁小芹辯稱拍賣帳號借給友人「Natasha」使用，不清楚買賣情形，被法官痛批價值觀嚴重偏差，依加重詐欺罪重判3年6個月，二審時才坦言「非常懊悔，知道錯了」等語。訴訟期間，她除積極與被害人和解，也召開記者會公開道歉，希望能減輕罪刑
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言