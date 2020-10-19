愛女在校被霸凌 博士家長與女導師互罵都遭起訴

北市一名女兒就讀某明星國小的施姓家長，發現女兒去年間在校被男同學霸凌，憤而要求林姓女導師帶該名男生出來，但被林女以保護學生為由拒絕，兩人發生言語衝突互罵「可恥」、「智障」，事後紛紛提告。台北地檢署調查後，依公然侮辱罪將兩人起訴。

檢方調查，施姓父親發現去年9月24日，女兒在學校操場被一名男學生暴力相向。施男於隔天出面要求男生的林姓班導師帶人出來談，但林女以保護學生為由拒絕，場面陷入膠著，兩人為此結下心結。

去年9月早上，施男送女兒上學，在學校門口遇見林女，當場辱罵她：「你白痴喔」、「白痴」；去年11月23日上午，施男至學校參加校慶活動，與林女在操場司令台前碰見，施男當著眾多觀賞校慶節目的師生、家長面前，指名帶姓對著林女辱罵：「可恥」。

去年12月25日早上，學校舉行聖誕節表演活動，林女在校門口遇見送女兒到校的施氏夫婦，想起上回被當眾羞辱，控制不住自身情緒，脫口而出罵施男：「智障」、「你這個博士是個白痴。」