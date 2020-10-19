保護傘餐廳潑糞案4嫌全押 法院：檢方承諾盡速結案

台北市「保護傘」餐廳本月16日遭人潑糞，台北地檢署聲押嫌犯莫凡獲准後，再聲押李姓等3名共犯獲准。裁定書指出，檢察官表明將盡速結案，預料羈押時間不會太長，短暫對被告羈押屬必要且適當，裁定3名共犯羈押禁見。可抗告。

被羈押禁見的李姓兄弟、江姓男子3人有親屬關係，李姓兄弟與江姓男子為表親，3名被告同涉犯傷害、恐嚇、毀損、公然侮辱罪。

裁定說，李姓兄弟、江姓男子與共犯莫凡的扣案手機或有手機重置、或有刪除紀錄等情，審酌莫凡被查獲後，李姓兄弟、江姓男子曾協助代為尋覓律師、墊付委任報酬，且自承如果莫釋放或交保可能會向他們打探案情，因此，3人有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞。

法官認為，莫凡一開始企圖獨自擔下責任，隱蔽李姓兄弟、江姓男子參與犯罪，且李姓兄弟、江姓男子都不是自行到案，他們本有規避刑責、藏身幕後的心態，有逃亡可能。

法官審理認為，李姓兄弟、江姓男子都承認案發前與「保護傘」餐廳及員工無任何恩怨，甚至不清楚「保護傘」餐廳的背景，還稱犯罪動機分別是貪圖金錢報酬或受人情壓力，可見他們守法觀念薄弱、自我約束能力亦不高。

此外，李姓兄弟、江姓男子供稱犯案報酬僅有5000元、1萬元、3萬5000元，金額不高，卻甘冒涉犯有期徒刑以上之罪，他們再次受人蠱惑而犯罪的可能性高，有再犯傷害、恐嚇罪之虞，涉案程度也非輕。

裁定書指出，李姓兄弟、江姓男子明知「保護傘」是餐廳，仍決定將可能帶有病菌的穢物潑灑於碗盤、廚具上，使餐廳被迫將沾染穢物的物品丟棄，並暫停營業，莫嫌朝被害人潑灑穢物還導致被害人雙眼受傷，若釋放被告極可能與主嫌勾串，加上檢察官已表明將盡速偵結本案，預料羈押時間不會太長，斟酌比例原則，裁定3人羈押禁見。