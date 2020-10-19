快訊

普悠瑪事故最終調查報告出爐 查到50項台鐵未落實管理釀超速

走在鋼索上的幸福？小心欠缺科學思維的科技擁抱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保護傘餐廳潑糞案4嫌全押 法院：檢方承諾盡速結案

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

台北市「保護傘」餐廳本月16日遭人潑糞，台北地檢署聲押嫌犯莫凡獲准後，再聲押李姓等3名共犯獲准。裁定書指出，檢察官表明將盡速結案，預料羈押時間不會太長，短暫對被告羈押屬必要且適當，裁定3名共犯羈押禁見。可抗告。

被羈押禁見的李姓兄弟、江姓男子3人有親屬關係，李姓兄弟與江姓男子為表親，3名被告同涉犯傷害、恐嚇、毀損、公然侮辱罪。

裁定說，李姓兄弟、江姓男子與共犯莫凡的扣案手機或有手機重置、或有刪除紀錄等情，審酌莫凡被查獲後，李姓兄弟、江姓男子曾協助代為尋覓律師、墊付委任報酬，且自承如果莫釋放或交保可能會向他們打探案情，因此，3人有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞。

法官認為，莫凡一開始企圖獨自擔下責任，隱蔽李姓兄弟、江姓男子參與犯罪，且李姓兄弟、江姓男子都不是自行到案，他們本有規避刑責、藏身幕後的心態，有逃亡可能。

法官審理認為，李姓兄弟、江姓男子都承認案發前與「保護傘」餐廳及員工無任何恩怨，甚至不清楚「保護傘」餐廳的背景，還稱犯罪動機分別是貪圖金錢報酬或受人情壓力，可見他們守法觀念薄弱、自我約束能力亦不高。

此外，李姓兄弟、江姓男子供稱犯案報酬僅有5000元、1萬元、3萬5000元，金額不高，卻甘冒涉犯有期徒刑以上之罪，他們再次受人蠱惑而犯罪的可能性高，有再犯傷害、恐嚇罪之虞，涉案程度也非輕。

裁定書指出，李姓兄弟、江姓男子明知「保護傘」是餐廳，仍決定將可能帶有病菌的穢物潑灑於碗盤、廚具上，使餐廳被迫將沾染穢物的物品丟棄，並暫停營業，莫嫌朝被害人潑灑穢物還導致被害人雙眼受傷，若釋放被告極可能與主嫌勾串，加上檢察官已表明將盡速偵結本案，預料羈押時間不會太長，斟酌比例原則，裁定3人羈押禁見。

恐嚇 檢察官 公然侮辱

延伸閱讀

保護傘餐廳潑糞案擴大 凌晨再押3嫌

保護傘餐廳潑糞案 3名教唆共犯遭聲押禁見

保護傘潑糞案3嫌複訊 親屬趁機遞帽減少露臉

潑糞「保護傘」 1人收押、追查影武者

相關新聞

愛女在校被霸凌 博士家長與女導師互罵都遭起訴

北市一名女兒就讀某明星國小的施姓家長，發現女兒去年間在校被男同學霸凌，憤而要求林姓女導師帶該名男生出來，但被林女以保護學...

得不償失！台東2兄弟保育區違法釣魚 被逮最少罰3萬元

海巡署東部分署第一三岸巡隊18日下午17時許，由司法小隊人員進行轄區巡查時，在知名富山保育區內查獲設籍台東市陳姓兄弟2人...

審潤寅詐貸案 北院二度啟用大禮堂

台北地院今天下午審理潤寅詐貸案，因相關當事人及訴訟關係人眾多，將於北院5樓大禮堂進行，本案也是繼北院審理力霸案後第二度使...

保護傘餐廳潑糞案4嫌全押 法院：檢方承諾盡速結案

台北市「保護傘」餐廳本月16日遭人潑糞，台北地檢署聲押嫌犯莫凡獲准後，再聲押李姓等3名共犯獲准。裁定書指出，檢察官表明將...

別人皮夾擱超商忘了拿 男抽走1500元判罰3千

李姓男子被控於今年7 月17日，在高鐵台南站內超商門市，見王姓被害人遺忘在茶葉蛋鍋爐前方檯面皮夾無人看管，涉嫌侵占皮包內...

駕車擦撞機車致人摔傷不顧 台南罹癌男判刑6月

高姓男子被控於今年4 月9日，駕駛轎車行經台南市後壁區台1 線北上路段，超越前車時，轎車右後視鏡不慎撞擊右前方同向、劉姓...

高球場勞資糾紛 賠42桿弟2933萬元

今年初甫更名經營的原新淡水高爾夫球場，二年前遭四十二名「桿弟」聯合指控苛扣桿弟費、未付加班費，在逼簽承包契約遭拒後不讓排...

拖延服勞務 性侵犯緩刑撤銷將入獄

黃姓男子涉與十三歲少女性交，遭法院判刑一年八月，緩刑三年，緩刑條件提供一百廿小時義務勞務；但黃以工作忙為由僅提供十六小時...

最壞示範！男子帶5歲兒 偷娃娃機台公仔

一名李姓男子昨天凌晨3時許帶著5歲的兒子到嘉義縣大林鎮火車站附近的娃娃機竊取機台上方的包裝組，蘇姓台主發現後調閱監視器，...

買到海砂屋獲判全額退 包租公爽賺5年租金

朱姓男子5年前花了790萬元在新北置產當包租公，雖然房子經歷多次地震颱風均無恙，但去年9月廚房水泥天花板突然整塊掉落，嚇...

小琉球潛水客見海龜又摸又餵 遭海巡依法送辦

屏東小琉球知名潛水景點龍蝦洞海域，今天上午11時，接獲民眾報案稱，有潛水客「餵食海龜」，海巡人員獲報後立刻到場，了解情況...

上兵15分鐘內無法跑3千M 士官長竟碼表歸零造假成績

陸軍四三砲指部的29歲彭姓上兵，今年3月鑑測跑3000公尺沒達到15分鐘內的標準，他涉央求李姓士官長協助獲重測，但成績更...

熱門新聞

上兵15分鐘內無法跑3千M 士官長竟碼表歸零造假成績

高雄透天厝火警1死 國小退休音樂老師全身燒燙傷不治

台南地震鹽水天花板塌陷 一家3口逃過一劫

1個月刷8萬解鎖妹子私密影片 宅男怕被罵扯盜刷糗大了

影／大火中助孩子逃生 媽媽不幸罹難

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。