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抓到了！高雄苓雅昨晚傳凶殺案 犯嫌今一早在鼓山被逮

別人皮夾擱超商忘了拿 男抽走1500元判罰3千

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

李姓男子被控於今年7 月17日，在高鐵台南站內超商門市，見王姓被害人遺忘在茶葉蛋鍋爐前方檯面皮夾無人看管，涉嫌侵占皮包內1500元，王事後報警查出李涉案法辦起訴，台南地院依李觸犯侵占罪，判處罰金3千元，全案可上訴。

判決說，李姓男子今年7 月17日晚上6點多，在高鐵台南站內超商門市，見王姓男被害人遺忘在茶葉蛋鍋爐前方檯面上皮夾1只，無人看管，竟徒手將該皮夾內現金1500元紙鈔取出，放入長褲右邊口袋內侵占入己後離去。

王返回超商店內尋找皮夾，未尋獲皮夾內現金，報警後調閱監視器，查出李涉案法辦起訴。

法官審酌，李見被害人遺失皮夾，竟心生貪念，將其內1500元據為己有，漠視他人財產權，所為實無足取。衡酌被害人所受損失程度、李自承為供自己花用、犯後坦承犯行，並將1500 元交與警方扣案，警發還被害人等情狀， 量處其刑。

李姓男子被控在高鐵台南站內超商門市，涉嫌侵占王姓被害人所有1500元，台南地院依李觸犯侵占罪，判罰3千元。圖／本報資料照片
李姓男子被控在高鐵台南站內超商門市，涉嫌侵占王姓被害人所有1500元，台南地院依李觸犯侵占罪，判罰3千元。圖／本報資料照片

茶葉蛋 超商 高鐵

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