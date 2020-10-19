別人皮夾擱超商忘了拿 男抽走1500元判罰3千

李姓男子被控於今年7 月17日，在高鐵台南站內超商門市，見王姓被害人遺忘在茶葉蛋鍋爐前方檯面皮夾無人看管，涉嫌侵占皮包內1500元，王事後報警查出李涉案法辦起訴，台南地院依李觸犯侵占罪，判處罰金3千元，全案可上訴。

判決說，李姓男子今年7 月17日晚上6點多，在高鐵台南站內超商門市，見王姓男被害人遺忘在茶葉蛋鍋爐前方檯面上皮夾1只，無人看管，竟徒手將該皮夾內現金1500元紙鈔取出，放入長褲右邊口袋內侵占入己後離去。

王返回超商店內尋找皮夾，未尋獲皮夾內現金，報警後調閱監視器，查出李涉案法辦起訴。