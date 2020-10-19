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駕車擦撞機車致人摔傷不顧 台南罹癌男判刑6月
高姓男子被控於今年4 月9日，駕駛轎車行經台南市後壁區台1 線北上路段，超越前車時，轎車右後視鏡不慎撞擊右前方同向、劉姓男被害人騎乘的機車，造成劉人車倒地，手腳多處挫傷後，涉嫌肇事逃逸，案經法辦起訴。台南地院依高觸犯肇事致人傷害逃逸罪，判處徒刑6月，全案可上訴。
判決說，高於今年4 月9日上午11點27分，駕駛轎車行經後壁區台1 線北上283.7 公里處，超越前車時未保持安全距離，轎車右後視鏡不慎撞擊右前方同向直行、由劉姓男被害人騎乘機車，造成劉人車倒地，受有左側腕部挫擦傷、撕裂傷併皮膚缺損；左側下肢多處挫擦傷、撕裂傷，右手擦傷，但過失傷害部分未據告訴，右後視鏡部分零件並因碰撞掉落在現場。
高於肇事後，未停留現場下車查看，未徵得劉同意，也未對劉施予必要救護或報警處理，逕自駕車離開現場逃逸。路過目擊民眾報案，警循線查獲高涉案法辦起訴。
法官審酌，高於偵查及審理中坦承犯行，犯後與被害人達成和解並履行完畢，態度良好，考量高罹患肺部惡性腫瘤、肝硬化等生活狀況，依法量處其刑。
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