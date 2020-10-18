快訊

一張圖看一周天氣！東西兩樣情 熱帶系統周三恐挾大雨來台

違反事實查證原則遭NCC罰160萬元 中天興訟敗訴

中央社 / 台北18日電

中天新聞台去年在節目播出指文旦滯銷棄置達200萬斤等報導，遭NCC以違反事實查證原則裁罰計新台幣160萬元。中天興訟抗罰，台北高等行政法院認開罰無違法，判決駁回。可上訴。

此外，中天新聞台執照將在12月中到期，國家通訊傳播委員會（NCC）將於26日召開換照聽證會；台北市議員羅智強日前在臉書貼文指出「中天關定了」，使外傳是否被撤照受關注。

全案緣於，中天新聞台於民國108年2月28日播出「百美超商簽約險破局靠李佳芬"一句話"神助攻」新聞提及「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」等內容；又於民國108年3月8日「大政治大爆卦」節目提及「去年文旦滯銷棄置達200萬斤」等報導內容。

NCC認定二事件均違反事實查證原則致損害公共利益，以違反衛星廣播電視法第27條第3項第4款、第53條第2款規定分別開罰新台幣60萬元及100萬元。

中天不服，提起行政訴訟並主張，已盡事實查證義務，二個新聞事件播放並未損害公共利益，請求撤銷罰鍰處分。

台北高等行政法院審理後，日前認定，中天新聞在第一事件這種「看圖說故事」的節目手法，會誤導視聽觀眾理解、認識事實，引發社會對立不安，確實屬損害公共利益，罰鍰裁處60萬元，NCC並無不當。

法院認為，第二事件部分，中天採訪時沒有進一步追訪周邊圍觀民眾，僅憑一名柚農受訪陳述即作成報導，在電視新聞頻道傳遞播送，NCC審酌中天違規影響程度，酌加罰鍰裁處100萬元，並無不當。

法院日前認定，中天主張無理由，判決駁回，還可上訴。

NCC 中天新聞

延伸閱讀

中天是否關台？孫大千：跛鴨和鰲拜的對決

政院嗆馬：當年外審委員多數反對 中天換照還是過關

今天被關台的是中天？孫大千：下一次會換成誰

中天換照風波 民進黨抨擊國民黨「造謠、羅織構陷」

相關新聞

買到海砂屋獲判全額退 包租公爽賺5年租金

朱姓男子5年前花了790萬元在新北置產當包租公，雖然房子經歷多次地震颱風均無恙，但去年9月廚房水泥天花板突然整塊掉落，嚇...

最壞示範！男子帶5歲兒 偷娃娃機台公仔

一名李姓男子昨天凌晨3時許帶著5歲的兒子到嘉義縣大林鎮火車站附近的娃娃機竊取機台上方的包裝組，蘇姓台主發現後調閱監視器，...

小琉球潛水客見海龜又摸又餵 遭海巡依法送辦

屏東小琉球知名潛水景點龍蝦洞海域，今天上午11時，接獲民眾報案稱，有潛水客「餵食海龜」，海巡人員獲報後立刻到場，了解情況...

上兵15分鐘內無法跑3千M 士官長竟碼表歸零造假成績

陸軍四三砲指部的29歲彭姓上兵，今年3月鑑測跑3000公尺沒達到15分鐘內的標準，他涉央求李姓士官長協助獲重測，但成績更...

他與陸籍坐檯小姐修成正果 翻臉竟「自首」假結婚

屏東徐姓男子9年前與小吃部坐檯小姐、來自中國大陸的吳女結婚，不過前年感情、經濟出狀況，徐竟向移民署「自首」兩人是假結婚，...

知名高爾夫球場勞資糾紛 法院判給付桿弟42人2933萬

新北市淡水區的新淡水高爾夫球場，遭42名桿弟員工指控，2018年間逼員工簽署承包契約遭去，不讓排班揹球，員工提告求償退休...

1個月刷8萬解鎖妹子私密影片 宅男怕被罵扯盜刷糗大了

台中市簡姓男子在去年底欲利用手機交友軟體，解鎖平台中聊天女子的私密影片，因此在不到一個月內，透過手機上網刷卡，支付8.2...

高雄副議長女兒拚立委遭嗆「殺妳全家」 男連撥7通恐嚇下場確定

徐姓男子疑先前就不滿國民黨籍高雄市副議長陸淑美，得知她女兒黃韻涵將參選高雄第2選區立委，涉於投票前夕連打7通電話恐嚇「我...

大叔超商拿46元啤酒開了就喝 未結帳下場是拘役85天

台中市黃姓男子在今年9月間在北區一家超商拿了一罐啤酒後，趁店員在店外掃地時，直接在店內打開飲用，不過仍被店員發現，趕緊通...

走私大麻美籍英語師 打斷女友鼻骨、手腕再被判刑

新竹地區一名美語教師COREY（美國籍），2017年搭機入境時曾夾帶大麻遭航警局及台北關攔查遭判刑，2018年10月又因...

貪400元物品大腿猛撞夾娃娃機 最後付60倍代價

南投縣劉姓男子到南投市某夾娃娃機店，見旁人沒注意，竟刻意以大腿撞擊機台，促使鄰近取貨口的物品掉落，拿走鯊魚型娃娃吊飾、海...

不滿夜間會車遠光燈刺眼 機車騎士擋轎車判罰2千

楊姓男子於今年5 月8日騎機車行經台南市將軍區長榮里某產業道路時，因不滿前方轎車使用遠光燈刺眼，竟將他機車阻擋在轎車前方...

熱門新聞

好心幫忙付80元一餐飯 「大哥哥」讓這家人感動莫名

上兵15分鐘內無法跑3千M 士官長竟碼表歸零造假成績

高雄透天厝火警1死 國小退休音樂老師全身燒燙傷不治

台南地震鹽水天花板塌陷 一家3口逃過一劫

1個月刷8萬解鎖妹子私密影片 宅男怕被罵扯盜刷糗大了

影／大火中助孩子逃生 媽媽不幸罹難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。