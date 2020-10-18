違反事實查證原則遭NCC罰160萬元 中天興訟敗訴

中天新聞台去年在節目播出指文旦滯銷棄置達200萬斤等報導，遭NCC以違反事實查證原則裁罰計新台幣160萬元。中天興訟抗罰，台北高等行政法院認開罰無違法，判決駁回。可上訴。

此外，中天新聞台執照將在12月中到期，國家通訊傳播委員會（NCC）將於26日召開換照聽證會；台北市議員羅智強日前在臉書貼文指出「中天關定了」，使外傳是否被撤照受關注。

全案緣於，中天新聞台於民國108年2月28日播出「百美超商簽約險破局靠李佳芬"一句話"神助攻」新聞提及「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」等內容；又於民國108年3月8日「大政治大爆卦」節目提及「去年文旦滯銷棄置達200萬斤」等報導內容。

NCC認定二事件均違反事實查證原則致損害公共利益，以違反衛星廣播電視法第27條第3項第4款、第53條第2款規定分別開罰新台幣60萬元及100萬元。

中天不服，提起行政訴訟並主張，已盡事實查證義務，二個新聞事件播放並未損害公共利益，請求撤銷罰鍰處分。

台北高等行政法院審理後，日前認定，中天新聞在第一事件這種「看圖說故事」的節目手法，會誤導視聽觀眾理解、認識事實，引發社會對立不安，確實屬損害公共利益，罰鍰裁處60萬元，NCC並無不當。

法院認為，第二事件部分，中天採訪時沒有進一步追訪周邊圍觀民眾，僅憑一名柚農受訪陳述即作成報導，在電視新聞頻道傳遞播送，NCC審酌中天違規影響程度，酌加罰鍰裁處100萬元，並無不當。

法院日前認定，中天主張無理由，判決駁回，還可上訴。