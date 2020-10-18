快訊

普悠瑪最終調查報告 董家大姐：可接受但不夠完整

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買到海砂屋獲判全額退 包租公爽賺5年租金

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

朱姓男子5年前花790萬在新北置產當包租公，去年9月廚房天花板突然崩落，檢測發現自己買到海砂屋，興訟主張解除買賣契約，日前獲新北地院判勝訴，可拿回全部價金。示意圖／Ingimage
朱姓男子5年前花790萬在新北置產當包租公，去年9月廚房天花板突然崩落，檢測發現自己買到海砂屋，興訟主張解除買賣契約，日前獲新北地院判勝訴，可拿回全部價金。示意圖／Ingimage
朱姓男子5年前花了790萬元在新北置產當包租公，雖然房子經歷多次地震颱風均無恙，但去年9月廚房水泥天花板突然整塊掉落，嚇壞房客，經檢測才驚覺自己買到海砂屋；朱男向前屋主劉女反映情況，但對方只願意賠償20萬元，調解破局後更避不見面，氣得他打官司要求解約並返回價金，經新北地院審理，終因房屋存在重大瑕疵獲判勝訴，全額退款。

朱男興訟表示，當初購屋有簽訂不動產買賣契約書，依契約書規定，房子結構的氯離子含量不得超過每立方公尺0.6公斤，但專業單位檢測後，廚房天花板氯離子含量為每立方公尺3.151公斤、臥室梁柱每立方公尺2.225公斤、陽台每立方公尺2.647公斤，明顯超標。

審理時，劉女表示房子是20多年前向他人購得，自己也不知道房子是海砂屋，而且房子經歷過921大地震和331大地震仍無明顯裂損，氯離子超標也不是認定房屋因瑕疵而到達不堪居住的唯一項目。

劉女雖稱房子未達不堪居住程度，且朱男已使用了5年房子，解除契約有失公平，應計算房屋折舊率減少價金，但法院調查，買賣雙方當初簽訂契約時，有明文約定氯離子含量不得超過每立方0.6公斤，劉女也在合約中保證房子不是海砂屋，且不論朱男交付價金前有沒有辦理檢測，她都有瑕疵擔保責任。

新北地院依劉女聲請委託台北市間築師公會取樣鑑定，結果氯離子含量仍在每立方公尺1.9公斤以上，確認房屋氯離子含量確實超過雙方約定標準，加上契約載明房子點交後如有重大瑕疵，朱男得要求減少價金或解除契約，而重大瑕疵包括氯離子含量超標情況，因此判朱男勝訴。

921大地震 新北 海砂屋

延伸閱讀

台南地震鹽水天花板塌陷 一家3口逃過一劫

超幸運！舊礦區挖出純度95%罕見黃金 澳洲男爽賺60萬

獨／炫富哥自砸賓士車有來頭 曾在金錢豹對天花板開槍

招標23次 汐止新昌活動中心終於動工

相關新聞

買到海砂屋獲判全額退 包租公爽賺5年租金

朱姓男子5年前花了790萬元在新北置產當包租公，雖然房子經歷多次地震颱風均無恙，但去年9月廚房水泥天花板突然整塊掉落，嚇...

最壞示範！男子帶5歲兒 偷娃娃機台公仔

一名李姓男子昨天凌晨3時許帶著5歲的兒子到嘉義縣大林鎮火車站附近的娃娃機竊取機台上方的包裝組，蘇姓台主發現後調閱監視器，...

小琉球潛水客見海龜又摸又餵 遭海巡依法送辦

屏東小琉球知名潛水景點龍蝦洞海域，今天上午11時，接獲民眾報案稱，有潛水客「餵食海龜」，海巡人員獲報後立刻到場，了解情況...

上兵15分鐘內無法跑3千M 士官長竟碼表歸零造假成績

陸軍四三砲指部的29歲彭姓上兵，今年3月鑑測跑3000公尺沒達到15分鐘內的標準，他涉央求李姓士官長協助獲重測，但成績更...

他與陸籍坐檯小姐修成正果 翻臉竟「自首」假結婚

屏東徐姓男子9年前與小吃部坐檯小姐、來自中國大陸的吳女結婚，不過前年感情、經濟出狀況，徐竟向移民署「自首」兩人是假結婚，...

知名高爾夫球場勞資糾紛 法院判給付桿弟42人2933萬

新北市淡水區的新淡水高爾夫球場，遭42名桿弟員工指控，2018年間逼員工簽署承包契約遭去，不讓排班揹球，員工提告求償退休...

1個月刷8萬解鎖妹子私密影片 宅男怕被罵扯盜刷糗大了

台中市簡姓男子在去年底欲利用手機交友軟體，解鎖平台中聊天女子的私密影片，因此在不到一個月內，透過手機上網刷卡，支付8.2...

高雄副議長女兒拚立委遭嗆「殺妳全家」 男連撥7通恐嚇下場確定

徐姓男子疑先前就不滿國民黨籍高雄市副議長陸淑美，得知她女兒黃韻涵將參選高雄第2選區立委，涉於投票前夕連打7通電話恐嚇「我...

大叔超商拿46元啤酒開了就喝 未結帳下場是拘役85天

台中市黃姓男子在今年9月間在北區一家超商拿了一罐啤酒後，趁店員在店外掃地時，直接在店內打開飲用，不過仍被店員發現，趕緊通...

走私大麻美籍英語師 打斷女友鼻骨、手腕再被判刑

新竹地區一名美語教師COREY（美國籍），2017年搭機入境時曾夾帶大麻遭航警局及台北關攔查遭判刑，2018年10月又因...

貪400元物品大腿猛撞夾娃娃機 最後付60倍代價

南投縣劉姓男子到南投市某夾娃娃機店，見旁人沒注意，竟刻意以大腿撞擊機台，促使鄰近取貨口的物品掉落，拿走鯊魚型娃娃吊飾、海...

不滿夜間會車遠光燈刺眼 機車騎士擋轎車判罰2千

楊姓男子於今年5 月8日騎機車行經台南市將軍區長榮里某產業道路時，因不滿前方轎車使用遠光燈刺眼，竟將他機車阻擋在轎車前方...

熱門新聞

好心幫忙付80元一餐飯 「大哥哥」讓這家人感動莫名

南投埔里居家檢疫者猝死 化驗結果新冠肺炎為陰性

高雄透天厝火警1死 國小退休音樂老師全身燒燙傷不治

暖心！小兄妹為省錢只點2碗飯 善心男直接付全額獲讚揚

台南地震鹽水天花板塌陷 一家3口逃過一劫

潑糞「保護傘」餐廳 警再逮捕三共犯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。