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上兵15分鐘內無法跑3千M 士官長竟碼表歸零造假成績
陸軍四三砲指部的29歲彭姓上兵，今年3月鑑測跑3000公尺沒達到15分鐘內的標準，他涉央求李姓士官長協助獲重測，但成績更差，李竟將碼表歸零、造假登錄成績14分58秒。全案曝光後彭及李被法辦，橋頭地院依使公務員登載不實罪判2人各拘役50日，宣告緩刑2年，條件為各付國庫3萬。可上訴。
判決指出，陸軍八軍團四三砲指部防空營的彭姓上兵，今年3月3日下午4點指揮部實施志願役士兵基本體能鑑測，彭在「3000公尺徒手跑步」項目測得15分40秒，但他的標準應為15分鐘內，不及格恐會影響之後報名專業士官班，彭便找同單位的38歲李姓三等士官長協助補救，李於是向賴姓上士鑑測官請求補測，獲同意後重跑3000公尺，沒想到測得16分25秒的更差成績。
彭姓上兵當場請求讓成績及格，按碼表的人員拒絕、並將碼表交給李姓士官長，他轉而央求李，李姓士官長便把碼表歸零，直接向賴姓上士鑑測官表示重新測驗的成績是14分58秒，填載在成績單。
事後內部有人檢舉此事，高雄憲兵隊將彭姓上兵、李姓士官長法辦，兩人應訊及審理也都承認造假成績，加上當天鑑測編組人員作證，法官認為事證明確，批評兩人法紀觀念淡薄，犯罪動機、手段不可取， 考量兩人都認罪，依使公務員登載不實罪，各處拘役50日，得易科罰金5萬元。
法官另認為彭姓上兵及李姓士官長都沒前科，有悔意，此案經過偵審程序應該知所警惕不會再犯，宣告緩刑2年，須分別向公庫支付3萬元。
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